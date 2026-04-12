Ma nemcsak kormányt választunk, de hazánk sorsáról is döntünk!
Az országgyűlési választások mindig hatalmas téttel bírnak, ma azonban minden eddiginél nagyobb a tét. Most ugyanis nemcsak arról döntünk, hogy ki fogja irányítani hazánkat, hanem arról is, hogy Magyarország belesodródik a háborúba vagy sem, amivel elveszítenénk az eddig elért eredményeinket. Orbán Viktor ezért egy videó üzenetben mondta el a választóknak, hogy miért a Fidesz a biztos választás és arra kérte őket, hogy mindenki vigyen magával minél több embert a szavazófülkékhez.
Ma sorsdöntő választások lesznek Magyarországon, amelynek a tétje az, hogy az ország belesodródik-e a háborúba vagy hazánkban megmarad a béke. Ennek kapcsán és az elmúlt 16 évben elért sikerek miatt péntek reggel Orbán Viktor egy videóban hangsúlyozta a választás fontosságát és arra kérte az embereket, hogy minél többen menjenek el szavazni és vigyenek magukkal minél több embert.
Sorsdöntő választás elé néz az ország– ezért a Fidesz a biztos választás
Orbán Viktor miniszterelnök egy videóban üzent a választópolgároknak a közösségi oldalán. A kormányfő hangsúlyozta, hogy vasárnap nemcsak kormányt választunk, hanem a hazánk sorsáról is döntünk. Ezt követően pedig elmondta, hogy a Fidesz kormánya 16 év alatt egy düledező országból egy stabil és biztonságos hazát épített.
Hazaküldtük az IMF-et, megadóztattuk a bankokat és a multikat, és így megszüntettük Magyarország kiszolgáltatottságát
– emlékeztetett a kormányfő.
A multik megadóztatása az Orbán-kormány egyik legfontosabb lépése volt, ugyanis az elmúlt évek során már 15 ezer milliárd forintot szedtek be a globális nagy cégektől, így pedig lehetőség nyílt arra, hogy egy egyedülálló családtámogatási rendszert építsenek ki, amellyel nemcsak a többgyermekes édesanyákat, hanem a fiatalokat és az időseket is egyaránt tudták támogatni.
A Fidesz családtámogatási rendszere azért is példa nélküli, mert nincs egyetlen olyan ország sem a világon, ahol a háromgyerekes mellett már a kétgyermekes édesanyák is élethosszig tartó személyi jövedelemadó mentességet élvezhetnek, valamint ugyanezt a kedvezményt kapják azok a 25 év alatti fiatalok is, akik dolgoznak és azok a nők is, akik 30 éves koruk alatt vállalnak gyereket.
Mindemellett a magyar fiatalok sosem tudtak ilyen könnyen saját lakáshoz jutni, mint most, köszönhetően az Otthon Start Program fix 3 százalékos hitelének.
Egy millió új munkahelyet teremtettünk, pedig minden felől mosolyogtak, amikor ezt vállaltuk. Bevezettük a 13. és 14. havi nyugdíjat, a minimálbér emeléssel pedig elértük, hogy a bérek a négyszeresére emelkedtek
– folytatta az elmúlt évek sikereinek felsorolását Orbán Viktor.
A minimálbér emelés idén januárban is folytatódott, akkor még 11 százalékkal nőtt a dolgozók keresete, így tehát 2026. január elsejével a korábbi 290 800 forintról, bruttó 322 800 forintra, a szakmunkás-bérminimum pedig az idei 348 800 forintról 7 százalékkal, bruttó 373 200 ezer forintra emelkedett.
A rezsicsökkentés miatt a magyarok fizetik a legkevesebbet az energiáért egész Európában
2013. január 1-jén bevezetett magyarországi hatósági árazási rendszer, amely a földgáz, a villamos energia és a távhő lakossági árának csökkentését, majd rögzítését célozta. A kormány ezt az intézkedését azóta is fenntartja és mindennap azért dolgozik, hogy ezt meg is tudja tartani és ezzel megvédje a magyar családokat a magas rezsiáraktól.
Emellett pedig Orbán Viktor és kormánya azt sem engedte, hogy a magyarok az energiaválság miatt egekbe szökő üzemanyagárak miatt sokkal drágábban tankoljanak, ugyanis védett ár került bevezetésre, aminek köszönhetően a magyar forgalmi engedéllyel és magyar rendszámmal rendelkező autósoknak a benzinért 595 forintot, a gázolajért pedig 615 forintot kell fizetniük literenként, miközben Európa több országában már 1000 forintba kerül egy liter üzemanyag.
A magyar családokat a kormány nemcsak a rezsicsökkentéssel védte meg, hanem azzal is, hogy nem engedte az illegális bevándorlók beözönlését hazánkban, mivel 2015-ben, amikor elképesztő migránsáradat zúdult egész Európára, akkor a kormány azonnal reagált és megerősítette a déli határ védelmét egy határkerítés megépítésével. Ezzel pedig megvédte hazánkat attól, hogy hatalmas terrorveszélynek legyen kitéve az ország lakossága és súlyosan megromoljon a közbiztonság is.
A Fidesz a béke oldalán áll
Orbán Viktor azt is elmondta, hogy ők képesek voltak, ha kellett Brüsszel ellenében is, nemet mondani a háborúra.
Ezek mind a mi közösen elért eredményeink! De most az a veszély fenyeget, hogy mindazt amit együtt felépítettünk, elveszíthetjük
– figyelmeztetett a miniszterelnök, aki már korábban is kiemelt témának tekintette a háború veszélyeit és borzalmait. És számos alkalommal hívta fel arra a magyarok figyelmét, ha egy ukránbarát kormány kerül hatalomra, akkor ők szinte azonnal belesodornák Magyarországot az orosz-ukrán háborúba, egy olyan konfliktusba, amihez hazánknak valójában semmi köze. Ráadásul egy ukránbarát kormány nemcsak Kijev, de Brüsszel érdekeit is kiszolgálná, ami még nagyobb kockázatot jelent.
A világban dúló háborúk mellett, egy olyan energia- és pénzügyi válság kopogtat Európa ajtaján, amelyből Magyarország sem maradhat ki. Ráadásul ellenfeleink semmitől sem riadnak vissza, hogy megszerezzék a hatalmat
– fogalmazott Orbán Viktor, majd hozzátette, hogy az ellenzék külföldi titkosszolgálatokkal játszik össze, erőszakkal fenyegetik a jobboldaliakat és koholt vádakkal választási csalást kiáltanak már a választás előtt. Sőt, tüntetéseket és balhét szerveznek már most, mielőtt megszámolták volna a választópolgárok voksait.
Mint mondta, mindez egy szervezett kísérlet arra, hogy káosszal, nyomással, és nemzetközi lejáratással megkérdőjelezzék a magyar választók döntését.
Ez most nem a széthúzás, nem a harag és nem a gyűlölködés ideje. Magyarországnak most összefogásra, egységre és biztonságra van szüksége. Mi nemzeti egységet hirdetünk és az előttünk álló nagy európai válságban minden magyar családot meg fogunk védeni! Ehhez a kulcs most vasárnap az önök kezében van!
– tette hozzá a miniszterelnök, aki arra kérte az embereket, hogy beszéljenek családjaikkal, barátaikkal, ismerőseikkel és mondják el nekik, hogy a tét óriási. A változtatás ugyanis veszély, ezért a Fidesz a biztos választás!
