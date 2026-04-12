Ma nemcsak kormányt választunk, de hazánk sorsáról is döntünk!

Ma sorsdöntő választások lesznek Magyarországon, amelynek a tétje az, hogy az ország belesodródik-e a háborúba vagy hazánkban megmarad a béke. Ennek kapcsán és az elmúlt 16 évben elért sikerek miatt péntek reggel Orbán Viktor egy videóban hangsúlyozta a választás fontosságát és arra kérte az embereket, hogy minél többen menjenek el szavazni és vigyenek magukkal minél több embert.

Orbán Viktor elmondta, miért a Fidesz a biztos választás! Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Sorsdöntő választás elé néz az ország– ezért a Fidesz a biztos választás

Orbán Viktor miniszterelnök egy videóban üzent a választópolgároknak a közösségi oldalán. A kormányfő hangsúlyozta, hogy vasárnap nemcsak kormányt választunk, hanem a hazánk sorsáról is döntünk. Ezt követően pedig elmondta, hogy a Fidesz kormánya 16 év alatt egy düledező országból egy stabil és biztonságos hazát épített.

Hazaküldtük az IMF-et, megadóztattuk a bankokat és a multikat, és így megszüntettük Magyarország kiszolgáltatottságát

– emlékeztetett a kormányfő.

A multik megadóztatása az Orbán-kormány egyik legfontosabb lépése volt, ugyanis az elmúlt évek során már 15 ezer milliárd forintot szedtek be a globális nagy cégektől, így pedig lehetőség nyílt arra, hogy egy egyedülálló családtámogatási rendszert építsenek ki, amellyel nemcsak a többgyermekes édesanyákat, hanem a fiatalokat és az időseket is egyaránt tudták támogatni.

A Fidesz családtámogatási rendszere azért is példa nélküli, mert nincs egyetlen olyan ország sem a világon, ahol a háromgyerekes mellett már a kétgyermekes édesanyák is élethosszig tartó személyi jövedelemadó mentességet élvezhetnek, valamint ugyanezt a kedvezményt kapják azok a 25 év alatti fiatalok is, akik dolgoznak és azok a nők is, akik 30 éves koruk alatt vállalnak gyereket.

Mindemellett a magyar fiatalok sosem tudtak ilyen könnyen saját lakáshoz jutni, mint most, köszönhetően az Otthon Start Program fix 3 százalékos hitelének.

Egy millió új munkahelyet teremtettünk, pedig minden felől mosolyogtak, amikor ezt vállaltuk. Bevezettük a 13. és 14. havi nyugdíjat, a minimálbér emeléssel pedig elértük, hogy a bérek a négyszeresére emelkedtek

– folytatta az elmúlt évek sikereinek felsorolását Orbán Viktor.