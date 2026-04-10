Orbán Viktor: Magyarországnak most összefogásra, egységre és biztonságra van szüksége

Fontos üzenetet ígért minden magyar számára Orbán Viktor csütörtökön este. A miniszterelnök Facebook-posztjában arról írt: „Bréking! Holnap 07:30-kor fontos üzenet minden magyarnak. Kövessétek itt, a Facebook-oldalamon!” Sokan természetesen azonnal találgatni kezdték, mi lehet a fontos bejelentés két nappal a választás előtt, de biztosat senki nem tudott. Mutatjuk a miniszterelnök bejelentését:

Orbán Viktor hetek óta az országot járja. Minden helyszínen óriási tömegek hallgatták a miniszterelnök beszédét

Orbán Viktor videóüzenetének elején arról beszélt, hogy vasárnap választunk, nemcsak kormányt, hanem sorsot az országnak. Mint mondta: 16 év alatt egy düledező országból stabil és biztonságos hazát építettünk együtt:

Haza küldtük az IMF-et;

Megadóztattuk a bankokat és a multikat.

Ezeknek köszönhetően megszűnt Magyarország kiszolgáltatottsága. Egymillió új munkahelyet teremtett a kormány, bevezették a 13. és 14. havi nyugdíjat, a minimálbér-emeléseknek köszönhetően pedig elérték, hogy a bérek a négyszeresükre emelkedjenek.

Bevezették a rezsicsökkentést, és megvédték a magyar családokat az elszálló üzemanyagáraktól. Kerítést építettek a déli határra, amivel megálljt parancsoltak az illegális migrációnak.

És ha kellett, Brüsszel elelnében is nemet tudtak mondani a háborúra!

Ezek mind a mi közösen elért eredményeink, de most az a veszély fenyeget, hogy mindazt, amit együtt felépítettünk, elveszíthetjük. A világban dúló háborúk mellett egy olyan energia- és pénzügyi válság kopogtat Európa ajtaján, amelyből Magyarország sem maradhat ki. Ráadásul ellenfeleink semmitől sem riadnak vissza, hogy megszerezzék a hatalmat. Külföldi titkosszolgálatokkal játszanak össze, erőszakkal fenyegetik a híveinket és koholt vádakkal választási csalást kiáltanak már a választások előtt

- összegezte a kialakult helyzetet a miniszterelnök, majd hozzátette, hogy még mielőtt megszámolták volna a voksokat, már most tűntetéseket és balhét szerveznek.

Beszéljünk világosan: ez egy szervezett kísérlet, hogy káosszal, nyomással és nemzetközi lejáratással megkérdőjelezzék a magyar emberek döntését

- jelentette ki a kormányfő. Szerinte most nincs itt az ideje a széthúzásnak. Magyarországnak most összefogásra, egységre és biztonságra van szüksége.

Mi nemzeti egységet hirdetünk, és az előttünk álló európai válságban minden magyar családot meg fogunk védeni. Ehhez a kulcs most vasárnap az Önök kezében van

- mondta Orbán Viktor, aki arra kérte az embereket, hogy beszéljenek családtagjaikkal, barátaikkal és ismerőseikkel, mondják el nekik, hogy a tét óriási, a változtatás veszélyes, a Fidesz a biztos választás.

Kérem, szavazatukkal támogassák a Fidesz-KDNP-t. Isten óvja Magyarországot, hajrá magyarok!

- zárta a nemzethez intézett beszédét Orbán Viktor miniszterelnök.

