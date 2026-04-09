Nem adjuk se a fiainkat, se a fegyvereinket, se a pénzünket Ukrajnába! Magyarországnak nem ukránbarát, hanem nemzeti kormányra van szüksége!

Orbán Viktor rendületlenül járja Magyarországot országjárása során. Április 9-én a következő állomása Debrecen, ahol a Dósa Nádor téren tartott beszédet.

„Örömmel látjuk, hogy olyanok is eljöttek, akik még nem döntötték el, vasárnap kire szavaznak. Az is jó jel, hogy a Tisza szimpatizánsai közül is itt vannak néhányan. Ha meghallgatják az érveinket, könnyen lehet, hogy végül minket választanak” – mondta Orbán Viktor országjárásának debreceni állomásán, a Dósa Nádor téren.

Orbán Viktor: Debrecen a szabadság városa, juttassanak három fideszes képviselőt az Országgyűlésbe!

A miniszterelnök Debrecent a szabadság városának nevezte, és arra kérte a helyieket, hogy három fideszes képviselőt juttassanak a parlamentbe, mert – mint fogalmazott – szükség van rájuk. Hangsúlyozta, hogy a város az elmúlt években jelentős ipari központtá fejlődött, amelyre Európa-szerte felfigyeltek.

Orbán Viktor úgy vélte, ez a fejlődés hosszú távon is biztos megélhetést nyújthat a fiatalabb generációk számára, ezért gratulált a debrecenieknek az elért eredményekhez.

A kormányfő kitért a határon túli magyarokra is: megjegyezte, a külhoni magyar közösségtől érkező támogatás lelki megerősítést jelent, és hangsúlyozta, hogy számukra is komoly tétje van a közelgő választásnak. Azt mondta, a kormány folytatni kívánja a nemzetegyesítés politikáját.

Van néhány dolog, amit a kampány eredményeként világosan látunk: a mögöttünk hagyott napok összeálnak egy hatalmas és sikeres kampánnyá. Előtte mi egy csendes többség voltunk, akkor az ellenfél ráuszult a mieinkre, akik akkor még csendesek voltak, de mostanra hangossá váltak, hangos többség lett – jelentette ki Orbán Viktor.

Azt is láthattam és átélhettem, hogy a legkisebb falutól a legnagyobb városik láthattam, hogy

mindenki tudja a választás tétje,

ami a magyarok pénze, nem hagyhatjuk, hogy a magyarok pénzét elvigyék Ukrajnába – jelentette ki a miniszterelnök.

Három csatornán akarják kizsebelni a magyarokat: az első, hogy elviszik a pénzünk Ukrajnába. Az EU támogatja a háborút, de nincs pénze, ezért hitelt vesz fel és hitelként tovább akarják küldeni Ukrajnába, az ukránoknak pedig akkor kéne visszafizetnie, ha legyőzik az oroszokat, és elégtételt kapnak, tehát látható, hogy ezt nem fogják tudni visszafizetni, így a tagállamoknak kell majd visszafizetni – figyelmeztetett a kormányfő. Hozzátette: ezen túl is még több pénz akarnak küldeni Ukrajnába. – A következő kormánynak az lesz a dolga, hogy ezekre nemet mondjon – hangsúlyozta Orbán Viktor.