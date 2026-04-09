Orbán Viktor elárulta: így lett a Fideszt támogató csendes többségből hangos többség – interjú

Debreceni országjárása előtt csütörtökön kora délután az Indexnek adott interjút Orbán Viktor. Magyarország miniszterelnöke számos fontos kérdést kapott, jöjjenek a részletek!

„A digitális világ belépett a választásba, és ezen keresztül épített fel magának támogatottságot az ellenfél, ezért kellett belépnem” – mondta Orbán Viktor miniszterelnök az Indexnek. Hozzátette: még azt is el tudták hitetni az online térben, hogy ők vannak többen, de ő ebben mindig is kételkedett.

Ezt kellett ellensúlyoznom, hogy a Fideszt támogató csendes többségből hangos többség legyen, és ezt a munkát vasárnap be is tudom fejezni

– fejtette ki a kormányfő, akinek szavait a Magyar Nemzet idézte.

Orbán Viktor emlékeztetett: 2022-ben is nyomni kellett. Elismerte, hogy a közösségi médiában van még hová fejlődnie. Neki sokkal több követője van, mint Magyar Péternek, a Tisza Párt elnökének mégis sokkal több reakció érkezik a bejegyzéseire – említette. A miniszterelnök szerint ez többek között annak köszönhető, hogy a Meta beleavatkozott a magyar politikába. „Ezt érdemes lehet majd a választások után megvizsgálni” – tette hozzá.

Az elmúlt tizenhat év legnagyobb eredményének a munkaalapú gazdaság bevezetését és a teljes foglalkoztatottság elérését tartja Orbán Viktor.

Ha munka van, minden van

– mutatott rá.

Hozzáfűzte, hogy nem sikerült elérnie mindent, amit szeretett volna, például a nemzeti tőke megerősítését a kiskereskedelem területén, holott az van a legszorosabb összefüggésben a hazai gazdálkodók versenyképességével. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a háború blokkolja a gazdasági növekedést. Szerinte előrébb kellene tartani, azonban ez a háború miatt nem lehetséges. Mint jelezte, minden olyan fejlemény, ami drágítja az energiát, Magyarországot sújtja legerősebben, ugyanakkor kiemelte, hogy büszkék lehetnek arra, ami történt az elmúlt években, mert

a háború által blokkolt gazdaság mellett 11 százalékos minimálbéremelést hajtottak végre.

Példaként említette a fix 3 százalékos otthonteremtési hitelt a fiataloknak, valamint a két vagy több gyermekes anyák adómentességét is. Szerinte a nagy céljaik tekintetében ment előre Magyarország, csak a gazdaság nem tudott ehhez elegendő tolóerőt adni. A kormányfő kiemelte, hogy aki most gyorsabban növekszik, mint mi, az az államadósság terhére történik.