Alapjogokért Központ: stabil jobboldali többség születhet az egyéni választókerületekben április 12-én

Közzétette az Alapjogokért Központ a 2026. április 12-ei választás mandátumbecslésnek eredményeit.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.09. 13:22
Módosítva: 2026.04.09. 14:08
Az Alapjogokért Központ mandátumbecslése alapján az egyéni választókerületek egyértelmű többségében a Fidesz-KDNP jelöltje diadalmaskodhat az április 12-ei országgyűlési választáson. A 106 választókerületből 64-ben a Fidesz-KDNP, 35-ben a Tisza arathat sikert, további 7 körzetet pedig csatatérként azonosítottunk. A jobboldali győzelem várható mértéke a választási rendszer egyéni ágán abba az irányba mutat, hogy Orbán Viktor ismételten stabil parlamenti háttérrel rendelkező kormányt alakíthat április 12-e után, amely képes Magyarországot kívül tartani a háborún, az energiaválság korában fenntartani az olcsó orosz olajat és gázt is magában foglaló többirányú beszerzési stratégiát, valamint a rezsicsökkentésen túlmenően az egykulcsos adó és adókedvezmények jelenlegi rendszerét is.

Fotó: Alapjogokért Központ

A figyelembe vett adatok és információk megerősítik azt a képet, amely szerint a jobboldal erősségét a vidéki, rurálisabb körzetek jelentik, míg a Tisza Párt szavazói az urbánusabb körzetekben felülreprezentáltak, továbbá a budapesti agglomerációban, ahol jól azonosítható szerepe van a koronavírus-járvány hatására a fővárosból indult kiköltözési hullámnak – írja az Alapjogokért Központ.

Vas, Zala, Somogy, Baranya, Nógrád és Heves vármegyékben egyaránt jó esély van arra, hogy tarolni fog a jobboldal, míg Budapest teljes területén, továbbá Pest és Csongrád-Csanád vármegye választókerületeinek többségében az ellenzéki szereplők kerülhetnek előnybe. Alapjogokért Központ értékelése szerint nyílt küzdelem zajlik, így választási csatatérnek tekinthető Bácsi-Kiskun vármegye 2. számú, Békés vármegye 1. és 4. számú, Komárom vármegye 1. számú, Pest vármegye 7. és 8. számú, valamint Veszprém vármegye 2. számú választókerülete.

A mandátumelosztási becslés alapját egy választókerületi szintű, többváltozós értékelési modell képezi, amely – a jelenlegi választókerületi határokat figyelembe véve – a 2022-es országgyűlési választás egyéni és listás eredményeit, a két adatsor közötti eltérést, a 2024-es európai parlamenti és önkormányzati választás adatait, a körzetek politikai megtartottságát, valamint a legfrissebb választási indikátorokat – többek között helyi közvélemény-kutatásokat – integrálja egy egységes pontozási rendszerbe, figyelembe véve az adott választókerület szocidemográfiai tényezőit, az elmúlt években azonosítható helyi politikai folyamatokat és természetesen a 2022 előtti választástörténeti előzményeket is. Az így előálló összpontszám lehetővé teszi a 106 egyéni választókerület rangsorolását és kategorizálását „Fidesz-KDNP”, „csatatér”, „Tisza”, valamint „egyéb ellenzéki körzetek” szerint.

Az alkalmazott módszertan előnye, hogy több választási ciklus tapasztalatait, a választás kimenetelét befolyásoló aktuális események hatását és a területi sajátosságokat együttesen kezeli, ezáltal megalapozott keretet biztosít az egyéni mandátumeloszlás előrejelzéséhez.

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
