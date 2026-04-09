Magyar Péter: G*ci nagy háború lesz

A Patrióta nevű YouTube csatorna email címére érkezett egy felvétel, amelyen Magyar Péter egykori barátnőjével, Vogel Evelinnel beszélget. Miközben a Tisza Párt elnöke hosszú ideje azzal vádolja a kormányt, hogy csak riogatnak a háborúval, addig ezen a kiszivárgott felvételen ő maga ismeri el, hogy "az lesz, g*ci nagy háború lesz!"

A Vogel Evelin és Magyar Péter közti beszélgetést itt olvashatod:

Vogel Evelin: "Hozzáteszem, lehet, hogy jobb lenne a világ, ha humoristák lennének politikusok. Csak színészek ne legyenek, mert akkor háború lesz."

Magyar Péter: "Így is az lesz. G*ci nagy háború lesz!"

Persze, aki eddig logikusan átgondolta, az eddig is tudhatta, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt tisztában van a háború veszélyével sőt, ők maguk is a háború oldalán állnak. A Tisza Párt ugyanis annak az Európai Néppártnak a tagja, amelynek követelménye, hogy a tagjai feltétel nélkül támogassák Ukrajnát, ami pedig egyenesen vezet a háború folytatásához és kiterjedéséhez.

Miközben tehát Magyar Péter a szavazóinak arról hazudik, hogy a háború csak a kormány riogatása, addig a valóságban ő maga is tisztában van vele, hogy ez egy nagyon is valós veszély, ami rövid időn belül be fog következni...

