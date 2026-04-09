Dér Heni: „A választás tétje elsősorban az, hogy biztonságos, békés jövőt teremtsek a saját gyerekeimnek”

Április 12-én a magyarok a jövőjükről döntünk. A tét óriási, ezért nem véletlen, hogy az elmúlt időszakban több ismert közéleti szereplő és művész is megszólalt a témában, köztük Dér Heni.

Dér Heni kiáll a béke mellett (Fotó: Markovics Gábor / Bors)

Dér Heni gyerekeit biztonságban és békében szeretné nevelni

Az énekesnő számára a béke és a biztonság kérdése különösen személyes ügy. Gyerekkorában ugyanis saját bőrén tapasztalta meg, milyen az, amikor egyik pillanatról a másikra eltűnik az a biztonság, amit korábban természetesnek hitt. Dér Heni családja ugyanis annak idején Szerbiában élt, amikor a NATO bombázni kezdte az országot, és ezek az emlékek máig mély nyomot hagytak benne. Éppen ezért Dér Heni számára nem kérdés, hogy milyen jövőt szeretne. Békés és biztonságot az egész családja számára. Úgy fogalmazott: nem szeretné, ha a saját gyermekeinek is hasonló élményeket kellene átélniük, mint neki.

Március 24. most volt nemrég. Nekem egy nagyon fontos dátum, ugyanis 27 évvel ezelőtt akkor kezdte el a NATO bombázni az akkori Jugoszláviát. Nagyon sok mindent láttam és átéltem, hiszen akkor még én is ott éltem a családommal, és ahogy azt már többször elmondtam, semmiképpen nem szeretném, hogy a gyermekeim átéljék azokat a borzalmakat, amiket én. Úgyhogy a választás tétje számomra elsősorban az, hogy biztonságos, békés jövőt teremtsek a saját gyerekeimnek, családomnak, ami az ő életüket is kiszámíthatóbbá és boldogabbá teszi

– mondta Dér Heni a Borsnak.

Dér Heni mindenkit arra buzdít, hogy vegyen részt a 2026-os választásokon

Az énekesnő a választóknak is üzent, hiszen nagyon fontosnak érzi, hogy vasárnap minden szavazóképes magyar állampolgár éljen a szavazati jogával, hiszen a tét óriási.

„Minden kedves magyar honfitársamnak üzenném, hogy április 12-én felelősségteljesen döntsenek, és hallgassanak a szívükre” – üzente Dér Heni.

Dér Heni számára tehát a béke és a biztonság kérdése személyes tapasztalatokon alapuló meggyőződés. Úgy érzi, a legfontosabb, hogy a gyermekeinek olyan jövőt tudjon biztosítani, amelyben nem kell átélniük azokat a félelmetes pillanatokat, amelyeket ő gyerekként megtapasztalt. Dér Heni arra a pártra szavaz, amelyik az orosz-ukrán háború több mint négy évvel ezelőtti kitörése óta a béke pártján áll.