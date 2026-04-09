RETRO RÁDIÓ
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 701,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,4 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,4 Ft

Miklósa Erika személyes bejegyzést tett közzé a választás előtt

Fontos üzenetet tett közzé a világhírű operaénekesnő. Miklósa Erika a békéről írt.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.09. 10:05
Módosítva: 2026.04.09. 10:46
Az április 12-ei országgyűlési választás előtt egyre több ismert közéleti szereplő és művész osztja meg gondolatait a közösségi oldalán arról, mennyire fontosnak tartja a szavazáson való részvételt, és azt, hogy a magyarok felelős döntést hozzanak, hiszen a tét minden eddiginél nagyobb. Közéjük tartozik Miklósa Erika is, aki most egy személyes hangvételű üzenetben szólalt meg.

Miklósa Erika többször kiállt már a béke mellett (Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda)

Miklósa Erika többször kiállt a béke mellett

A Kossuth-díjas operaénekesnő tavaly csatlakozott az egyes számú Digitális Polgári Körhöz, és azóta több alkalommal is kiállt már a béke mellett. Nyilatkozataiban és megszólalásaiban következetesen hangsúlyozza: a jelenlegi, háborúkkal terhelt világban különösen fontos, hogy a béke és a biztonság legyen az első. Most, a választások előtti utolsó héten úgy érezte, ismét megszólal. Számára nem kérdés, hogy április 12-én a Fideszre szavaz, a videójában pedig azt is elmondta, hogy miért áll ki a kormánypártok mellett.

Miklósa Erika lánya miatt is fontosnak tartja a 2026-os választásokat

Így fogalmazott:

„Sziasztok, Miklósa Erika vagyok, operaénekes, egyes számú DPK-s.”

Nem szeretnék háborút sehol a világon. Nem szeretném, hogy emberek félelemben éljenek, hogy otthonokat kelljen elhagyniuk. Nem akarom, hogy a gyűlölet hangosabb legyen, mint az emberség vagy a megértés. Azt sem szeretném, hogy a művészet elveszítse azt a szerepét, hogy ne megosszon, hanem összekapcsoljon bennünket. Egy olyan világot képzelek el a lányomnak, ahol a béke nem kivételes, hanem természetes állapot

 – fogalmazott Miklósa Erika, akinek szavait a Bors idézte.

Az operaénekesnő művészként mindig is azt vallotta: a zene és a művészet egyik legfontosabb feladata, hogy hidakat építsen az emberek között. Miklósa Erika szerint éppen ezért kulcsfontosságú, hogy a jövő generációi egy békés és biztonságos világban nőhessenek fel.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
