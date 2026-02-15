RETRO RÁDIÓ

„A lelki béke is nagyon fontos most, pont ezekben az időkben” - Miklósa Erika és Tóth Szabi a békéről beszéltek

Miklósa Erika és Tóth Szabi is kíváncsi volt Orbán Viktor évértékelő beszédére.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.15. 10:41
Miklósa Erika Tóth Szabi Évértékelő 2026 Orbán Viktor

A szombati évértékelőn a számos ismert közéleti és kulturális szereplő mellett Miklósa Erika és Tóth Szabi is megjelent. A Várkert Bazárban megrendezett eseményen még Orbán Viktor beszéde előtt a Borsnak meséltek arról, miért tartják fontosnak az eseményt, és milyen üzenetet várnak az idei évértékelőtől.

Miklósa Erika
Miklósa Erika és Tóth Szabi is megjelentek az évértékelőn (Fotó: Mediaworks)

Miklósa Erika és Tóth Szabi az évértékelőn a béke fontosságáról beszéltek

Miklósa Erika számára a kulcsszó egyértelműen a béke volt.

Abszolút a béke, ezért is vagyunk itt, bár én azt szoktam mondani, hogy a művészet maga a béke. De ettől függetlenül szerintem egy felelősen gondolkodó ember mindenképpen azt szeretné, hogy a gyermekének biztonságos jövője legyen. Ezért is vagyok itt, és kíváncsi vagyok a miniszterelnök beszédére

– fogalmazott az operaénekesnő.

Tóth Szabi ehhez kapcsolódva a béke egy másik, belső rétegére hívta fel a figyelmet. 

Kiegészíteném annyival Erika békéjét, hogy a lelki béke is nagyon fontos. Ez egy gyönyörű szó, mert több értelme van, és szerintem a lelki béke is nagyon fontos most, pont ezekben az időkben

– mondta a zenész.

Mindketten egyetértettek abban, hogy az évértékelő nem csupán politikai esemény, hanem olyan alkalom, ahol a jövőről, a biztonságról és az értékekről esik szó – mindarról, ami nemcsak közéleti, hanem személyes szinten is meghatározza a mindennapokat.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu