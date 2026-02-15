„A lelki béke is nagyon fontos most, pont ezekben az időkben” - Miklósa Erika és Tóth Szabi a békéről beszéltek

A szombati évértékelőn a számos ismert közéleti és kulturális szereplő mellett Miklósa Erika és Tóth Szabi is megjelent. A Várkert Bazárban megrendezett eseményen még Orbán Viktor beszéde előtt a Borsnak meséltek arról, miért tartják fontosnak az eseményt, és milyen üzenetet várnak az idei évértékelőtől.

Miklósa Erika és Tóth Szabi is megjelentek az évértékelőn (Fotó: Mediaworks)

Miklósa Erika és Tóth Szabi az évértékelőn a béke fontosságáról beszéltek

Miklósa Erika számára a kulcsszó egyértelműen a béke volt.

Abszolút a béke, ezért is vagyunk itt, bár én azt szoktam mondani, hogy a művészet maga a béke. De ettől függetlenül szerintem egy felelősen gondolkodó ember mindenképpen azt szeretné, hogy a gyermekének biztonságos jövője legyen. Ezért is vagyok itt, és kíváncsi vagyok a miniszterelnök beszédére

– fogalmazott az operaénekesnő.

Tóth Szabi ehhez kapcsolódva a béke egy másik, belső rétegére hívta fel a figyelmet.

Kiegészíteném annyival Erika békéjét, hogy a lelki béke is nagyon fontos. Ez egy gyönyörű szó, mert több értelme van, és szerintem a lelki béke is nagyon fontos most, pont ezekben az időkben

– mondta a zenész.

Mindketten egyetértettek abban, hogy az évértékelő nem csupán politikai esemény, hanem olyan alkalom, ahol a jövőről, a biztonságról és az értékekről esik szó – mindarról, ami nemcsak közéleti, hanem személyes szinten is meghatározza a mindennapokat.