Hihetetlen, mennyi sztár gyűlt össze Orbán Viktor évértékelőjén - Galéria
Orbán Viktor folytatja a hagyományokat: 2026-ban is évértékelőt tart. Rengeteg híresség jelent meg a Várkert bazárban.
Ahogy a korábbi években, úgy idén is évértékelő beszédet tart Orbán Viktor a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület rendezvényén. A Várkert Bazárban megrendezett nagyszabású eseményre a politikai elit és hazánk legismertebb sztárjai is ellátogattak.
Szabó Zsófin, Nemcsák Károlyon és Hajdú Péteren kívül még számos híresség tiszteletét tette, amelyet a galériánkban megnézhetsz.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre