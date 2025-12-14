Miklósa Erika a Háborúellenes Gyűlésen: „A bombáknak a hangja nagyon ijesztő volt”

Miklósa Erika nem ok nélkül mondott el fontos gondolatokat, majd énekelt a mohácsi Háborúellenes Gyűlésen. A világhírű operaénekes úgy gondolja, aki békepárti, az eljön ezekre a találkozókra. A művésznő lapunknak most arról beszélt, miért fontos az embereknek, hogy ne törjön ki a háború.

A Háborúellenes Gyűlés fellépői közül Miklósa Erika is megszólalt lapunknak a találkozó fontosságáról (Fotó: Mediaworks)

Miklósa Erika fontosnak tartja a Háborúellenes Gyűléseket

Abszolút békepárti vagyok. Kicsit érintett is vagyok, hiszen délvidéki származásúként már megéltünk harminc éve egy háborút. A bombáknak a hangja nagyon ijesztő volt és nem vagyok hajlandó félelemben élni

– mesélte lapunknak az operaénekesnő. A művésznő már az első Digitális Polgári Körhöz csatlakozott, és azóta is fontosnak tartja, hogy párbeszédek alakuljanak ki társadalmi kérdésekről.

Én a szavak és a dalok embere vagyok. Számomra fontos, hogy beszélgessünk egymással, bér nem vagyok a legdigitálisabb ember. Ez a digitális honfoglalás igazából egy alkalmazkodás a mai világhoz, mivel lépést kell tartani a fiatalokkal

– árulta el a DPK kapcsán Miklósa Erika.

Miklósa Erika származása miatt szembesült már a háború okozta tragédiákkal (Fotó: MW)

Miklósa Erika a gyűlés szenzációját is értékelte

Radics Gigi és Curtis legújabb dalukat adták elő a Háborúellenes Gyűlésen, amit állva tapsolt a közönség, köztük a világ jelentős nagyszínpadait megjárt operaénekesnő is.

Nagyon tetszett a dal. Nagyon nehéz egy ennyire népszerű dalt feldolgozni, de olyan ízléssel és alázattal nyúltak a dalhoz, hogy le a kalappal előttük

– gratulált a két népszerű előadónak a művésznő. Egy ilyen grandiózus eseményen sok emlékezetes pillanat marad meg egy emberben, főleg, ha fellép a színpadra. Ennek ellenére Miklósa Erika egyértelműen kijelentette, melyik pillanat maradt meg neki legjobban.

Olyan fogadtatást kaptam, amit nem fogok egy könnyen elfelejteni. Azt a dalt, amit elénekeltem a színpadon, soha nem gondoltam volna, hogy így fogják fogadni. Kicsit el is érzékenyültem, de mindig ez van, ha vidéken járok. Lehet ez azért van, mert én is vidéki vagyok és ilyenkor elkap a nosztalgia

– mondta a Borsnak Miklósa Erika.



