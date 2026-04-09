Véget ért a nemzeti petíció, Orbán Viktor fontos bejelentést tett
Bár az összesítés még zajlik, több dolog is világosan látszik.
„A petíció eredményeit most összesítjük, de az már látszik, hogy a magyar emberek rekordszámban nemet mondtak az olajblokádra és a háború finanszirozására” – mondta friss videójában Orbán Viktor a közösségi oldalán.
Véget ért a Nemzeti Petíció. A magyar emberek rekordszámban mondtak nemet az olajblokádra, és a háború finanszírozására. Itt az idő, hogy érvényt szerezzünk az akaratuknak. Most vasárnap a Fidesz a biztos választás!
– írta Magyarország miniszterelnöke a Facebook-oldalán.
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
