Orbán Viktor: Háborúból kimaradni csak nemzeti egységgel lehet

Orbán Viktor azzal kezdte mondandóját Sopronban, hogy nem csak azok voltak Sopronban, akik nem tudják mi tévők legyenek vasárnap. Azt tanácsolja nekik, akik nem tudják melyik lábukra álljanak, ő azt tanácsolta inkább a jobb lábukra álljanak, az sokkal kényelmesebb.

Fotó: MW

Ezután megkérte a patrióta tömeget, hogy vasárnap szavazatukkal támogassák Barcza Attilát.

A kampány kezdetén mindenki azt mondta, hogy a Fidesz-KDNP van előnyben, korábban csendes többség voltak, de most hangos többséggé alakultak.

Lefelé folyik a Tisza, nem folyik az többé vissza

- idézte a miniszterelnök a Szentesen tanultakat, a Tisza pártnak címezve.

Továbbá a tömeghez szólt azzal kapcsolatban is, hogy a vasárnapi választásra mindenkit hozzanak el, és a szomszédokkal is beszéljenek, hogy meglegyen a győzelem vasárnap estére.

Kitért a Fidesz szó eredetére is, amely a hit, hűség bizalom, Sopron pedig a hűség városa, ezért passzol ilyen jól a Fidesz és Sopron.

Orbán Viktor említést tett JD Vance látogatására is. Leszögezte, hogy az USA támogatása rendkívül fontos ebben a helyzetben, és megcáfolja azokat a vádakat, miszerint Magyarország oroszpárti lenne.

Nyugat-Európáról is szót ejtett, méghozzá a migráns kérdésről is. Fájónak és elfogadhatatlannak tartja, hogy ránk akarják erőszakolni a migránsok befogadását. A tradicionális értékeket is elfelejteni látszik ez a térség, emiatt kellett a magyar alkotmányban is leszögezni, hogy az apa férfi, az anya nő.

A háború és a válság ellenére sikerült megőrizni a teljes foglalkoztatást Magyarországon. A következő 4 évben az átlagkereset el fogja érni az 1 millió forintot, feltéve, ha a Fidesz marad kormányon.

Mostanáig megduplázták a gyermekek után járó adókedvezményt, és elérték a két gyermek után járó adómentességet.

Ha van gyerek, van jövő, ha nincs gyerek, nincs jövő

- szögezte le.

Az idősekről és nyugdíjasokról sem feledkeztek meg, a 13. s 14. havi nyugdíjat visszaépítették.

Diákhitel, munkáshitel, 25 év alatti jövedelemadómentesség, 3%-os hitel: ezeket mind azért kapták az idősebb generációktól, hogy nekik egyszerűbb legyen az életkezdés.