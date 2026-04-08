Országgyűlési választás2026. április 12.
Orbán Viktor Sopronban végre elárulta, mit jelent valójában a Fidesz

Már csak napok választanak el minket az április 12-i választástól. Orbán Viktort gigantikus tömeg fogadta Sopronban is.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.08. 20:04
Módosítva: 2026.04.08. 20:05
Orbán Viktort  Sopronban is hatalmas tömeg várta, a Fő téren egy gombostűt sem lehetett leejteni. A miniszterelnök a beszédében azt is elárulta, hogy mit jelent a Fidesz szó - írja a Ripost.

Orbán Viktor elmondta: a Fidesz nem csak egy rövidítés

A soproni rendezvényen Orbán Viktor a jelen lévő tömegnek elmondta: a Fidesz nem csak a Fiatal Demokraták Szövetségének a rövidítése.

A Fidesz – sokan úgy gondolják, hogy egy rövidítés a Fiatal Demokraták Szövetsége. De vannak itt klasszikus műveltségűek, akik tudják, hogy a Fidesz egy latin szó: hit, hűség, bizalom.

Mivel Sopront a hűség városának nevezik, így arra is utalt:

Önök pedig a hűség városa, ezért passzolunk milyen jól egymáshoz

Orbán a hűség kapcsán egyértelmű kampányüzenetet fogalmazott meg. Felidézte a 2002-es szlogent, amely úgy szólt, hogy mindenki hozzon magával még egy embert,  majd tovább erősítette:

Most azt mondjuk, hogy mindenki hozzon el mindenkit.

A miniszterelnök arra kérte a jelenlévőket, hogy személyesen is győzzék meg környezetüket:

Keressék meg a szomszédokat, a munkatársakat, a családtagokat… és mindenkit hozzanak el.

Orbán beszélt az Egyesült Államokkal való kapcsolatról is, kiemelve az amerikai alelnök látogatását:

A világ legnagyobb, leghatalmasabb országa Magyarország szövetségese.

Ugyanakkor kemény hangon bírálta Nyugat-Európát:

Nekünk fáj mindaz, amit ma Nyugat-Európában látunk.

Külön kitért a német politikára és a migráció kérdésére:

Elfogadhatatlan, hogy bárki meg akarja mondani nekünk, hogy mi magyarok kikkel éljünk együtt.

A miniszterelnök arra kérte a jelenlevőket, szavazzanak Barcza Attilára, elmondta, hogy miniszterelnökként mindig számíthatott rá. A kormányfő arról beszélt, ha volt is valaha előny a másik oldalon, az elpárolgott. A kampány hangos többséggé emelte a jobboldalt. 

A választás tétje, hogy ukránbarát, vagy magyar kormányt választunk vasárnap. Elmondta: Ukrajna bajba jutott ország, segíteni kell. Amikor kitört a háború, Magyarország beengedett mindenkit, aki onnan jött. Fedelet, ételt, munkát adtunk nekik, és felállítottunk ukrán anyanyelvű iskolákat, miközben ők egymás után zárják be a magyar iskolákat Kárpátalján. Amit most követelnek tőlünk az azonban olyasmi, amit nem adhatunk meg. Nem adjuk oda a gyerekeinket, a pénzünket, de a fegyvereinket sem. Azt is mondta, az EU hitelt akar felvenni az ukránoknak. A szerződésben azt írják, hogy az ukránok akkor fizeti ezt vissza, ha legyőzték Oroszországot.

Hozzátette: ez azt jelent, hogy soha, ezért az előttünk álló négy év kulcsszava  a kimaradás.
 Orbán Viktor országjárása folytatódik:

A miniszterelnök országjárása a húsvéti szünet után folytatódik. Orbán Viktor már több hete járja az országot nagy sikerrel. A kormányfő országjárásának eddigi állomásain elképesztően sok ember volt, mindenhol kitörő örömmel fogadták őt. A héten négy városba látogat, a sorozat Budapesten zárul, közvetlenül a választás előtt. Április 9-én Debrecen következik, szintén 18 órától, a Dósa nádor téren. Április 10-én Székesfehérváron várják az érdeklődőket 18 órakor a Városház téren. A záróeseményre  április 11-én, szombaton kerül sor Budapesten, a Szentháromság téren. Ez lesz az utolsó nagyobb személyes megjelenés a választás előtt, így kiemelt figyelem kíséri a fővárosi rendezvényt.


 

 

