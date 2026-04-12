RETRO RÁDIÓ
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 680,3 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -85,3 Ft / Gázolaj piaci ár: 767,7 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -152,7 Ft

Orbán Viktor: a választás a demokrácia ünnepe, ennek tisztasága idehaza garantált

Erről beszélt a kormányfő, miután leadta a szavazatát.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.12. 08:47
Módosítva: 2026.04.12. 08:56
Választás 2026 Orbán Viktor szavazás voksolás

Sok emberrel találkozhattam, minden választópolgárnak köszönöm, hogy meghallgatott és elmondhattam az érveimet

– mondta Orbán Viktor miniszterelnök az újságírói kérdésekre, miután leadta a voksát.

Választás 2026 Orbán Viktor és lévai anikó szavaz
Fotó: www.arpadkurucz.com /  Kurucz Árpád

A kormányő közölte, a választás a demokrácia ünnepe, ennek tisztasága idehaza garantált.

„A magyar választási rendszer a legbiztosabb Európában” – mondta, majd elárulta azt is, abban az esetben, ha megnyerné a választást, első dolga, hogy köszönetet mondjon aktivistáinak, hiszen hatalmas munka van az elmúlt hónapok mögött. Megjegyezte, ha Magyar Péter több szavazatot kap, természetesen elfogadná és gratulálna neki. Ám reményei szerint holnap már a Barátság kőolajvezetéket is megnyithatják.

Azért jöttem, hogy győzzek

– fogalmazott.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
