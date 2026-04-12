Orbán Viktor: a választás a demokrácia ünnepe, ennek tisztasága idehaza garantált
Erről beszélt a kormányfő, miután leadta a szavazatát.
Sok emberrel találkozhattam, minden választópolgárnak köszönöm, hogy meghallgatott és elmondhattam az érveimet
– mondta Orbán Viktor miniszterelnök az újságírói kérdésekre, miután leadta a voksát.
A kormányő közölte, a választás a demokrácia ünnepe, ennek tisztasága idehaza garantált.
„A magyar választási rendszer a legbiztosabb Európában” – mondta, majd elárulta azt is, abban az esetben, ha megnyerné a választást, első dolga, hogy köszönetet mondjon aktivistáinak, hiszen hatalmas munka van az elmúlt hónapok mögött. Megjegyezte, ha Magyar Péter több szavazatot kap, természetesen elfogadná és gratulálna neki. Ám reményei szerint holnap már a Barátság kőolajvezetéket is megnyithatják.
Azért jöttem, hogy győzzek
– fogalmazott.
