DJ Yamina új vállalkozásba kezdett, amely fényt hoz az életébe

DJ Yamina ismét gondoskodott róla, hogy róla beszéljen mindenki: a dögös lemezlovas ezúttal nemcsak a zenei világban robbant, hanem egy teljesen új vállalkozásba is belevágott, ráadásul nem is akármilyenbe!

Most már megveheted DJ Yamina saját készítésű gyertyáit Fotó: Pexels (Illusztráció!)

DJ Yamina nagy bejelentést tett

A szexi DJ nemrég Tolvai Renivel közösen dobott piacra egy vadonatúj dalt, amelyhez egy igazán tüzes videóklip is készült. A látvány miatt a kommentelők egyszerűen nem tudnak betelni a látottakkal.

És ha ez még nem lenne elég, Yamina egy meglepő, mégis hozzá tökéletesen passzoló üzleti ötlettel is előállt, saját készítésű gyertyákat kezdett árulni. Elmondása szerint az éjszakai élet pezsgése, a színpad vibráló fényei és az általa képviselt hangulatvilág mind visszaköszön az új termékeiben is.

Mert fényt adott az éjszakában! Szó szerint. Az én munkám megkívánja a lelassulást, a visszatöltést. Ez egy olyan kreatív folyamat, amiben megint önmagam lehetek, amiben benne van egy érzés, egy hangulat és egy darab belőlem. Miközben éjszaka szórakoztatok, zenét, hangulatot adok az embereknek, nappal fényt készítek.

A nagy bejelentést az Instagram-oldalán tette meg, méghozzá egy sejtelmes, romantikus hangulatú fotó kíséretében. A képen félhomály uralkodik, Yamina pedig egy meggyújtott gyertyát tart a kezében, miközben tekintetével szinte beszippantja a nézőt. A merész smink és a mélyen dekoltált felső csak tovább fokozza az összhatást, nem csoda, hogy a rajongók teljesen odavannak érte.