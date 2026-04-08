Ázsia Expressz: Kabai Andris és Deák Rebeka ezt az alkut kötötte utazás előtt

A Házasság első látásra sztárjai, Deák Rebeka Becca és Kabai Andris ugyan különböző évadokban szerepeltek, végül megtalálták a szerelmet egymás személyében. Sok minden más mellett a zene iránti szeretetük is összeköti őket, ezt pedig az Ázsia Expressz kalandjai alatt sem szívesen nélkülözik majd.

Deák Rebeka Becca és Kabai Andris fontos alkuval utazott ki az Ázsia Expressz forgatására

Bolíviában debütál Deák Rebeka Becca és Kabai Andris új dala?!

„A legjobban a zene fog hiányozni Bolíviában” – szögezte le a Metropolnak nyilatkozva Kabai Andris. A páros csütörtökön szállt repülőre, hogy elinduljon az életre szóló kalandra. A Házasság első látásra exférje elárulta, dj-ként a mindennapjai része a zene, amit nehéz lesz nélkülöznie.

„De ott lesz velem Becca, aki énekesnő, és jó lenne, ha lenne alkalmunk Bolíviában kicsit énekelni, akár bemutatni a debütálás előtt álló közös dalunkat is. És mi is nyitott fülekkel járunk majd, hátha inspirálódunk az ottani zenei világból, amit itthon tovább tudunk majd vinni” – árulta el az Ázsia Expressz szereplője, aki magabiztosan áll a versenyhez.

„Beccával féléves a kapcsolatunk, de nem aggódunk. Jól kiegészítjük egymást és mindig mindent megbeszélünk egymással.”

Egyetértettünk abban, hogy nem is annyira fizikailag, hanem inkább mentálisan lesz ez nehéz.

„Megállapodtunk, hogy arra mindig figyelni fogunk, hogy ne egyszerre kerüljünk mélypontra, így mindig ki tudjuk majd húzni egymást a gödörből” – bizakodott a hősszerelmes, aki kissé azért aggódik a fizikai megterheléstől is. Bár dj-ként hozzászokott az alváshiányhoz, de az éhezést nehezen viseli az Ázsia Expressz szereplője.

„Nem vagyok hozzászokva az éhezéshez, és sosem kínoztam még magamat azzal, hogy ezt még alváshiánnyal is kombináljam. Ráadásul nagyon érzékeny a gyomrom, szóval ez a része nem lesz egyszerű” – vélekedett Kabai Andris az Ázsia Expresszről.