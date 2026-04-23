A szív bajnokai sztárja arra ébredt fel a kómából, hogy feleségének másik férje van

A szív bajnokai sztárja, Quinton Aaron számára az idei év drámai fordulatokat hozott. Januárban került kórházba Atlantában, miután gerincvelő sztrókot kapott, állapota pedig annyira súlyos volt, hogy napokra kómába esett, és életfenntartó gépre került.

Felébredt A szív bajnokai sztárja: meglepő családi dráma fogadta

Amikor négy nappal később felébredt, nemcsak a hosszú felépülés ténye várta, hanem egy váratlan családi krízis is. Hozzátartozói ekkor mondták el neki, hogy felesége, Margarita DeLeon jogilag még mindig házas egy másik férfival.

A színész számára ez különösen sokkoló volt, hiszen – ahogy ő fogalmazott – „az egész kapcsolatunk alatt azt mondta, hogy már több mint tíz éve elvált”. Hozzátette: a nő még az esküvő szervezésekor is biztosította őt arról, hogy minden papír rendben van, sőt „azt mondta, bármikor el tudja küldeni e-mailben a válási dokumentumokat”.

A helyzet végül odáig fajult, hogy a nőt az orvosok teljesen eltávolították mellőle, vagyis korlátozták a feleség jelenlétét a kórházban.

Mint kiderült a háttérben egy régi, 1992-es házasság állt, amelyről DeLeon azt hitte, már lezárult. Elmondása szerint ő maga is csak a kórházi helyzet során szembesült azzal, hogy a válás nem lett teljesen véglegesítve.

Amikor ott, a kórházi ágyon elmondtam Quintonnak, őszinte akartam lenni. Azt mondtam neki: amit a családod talált, arról én sem tudtam – de amit kiderítettem, az igaz

– fogalmazott.

A botrány ellenére Aaron nem fordult el teljesen a feleségétől. Bár a történtek megrázták, továbbra is érzelmileg kötődik hozzá, és bízik benne, hogy rendezni tudják a kapcsolatukat. Egyelőre azonban a legnagyobb kihívás nem ez, hanem a saját teste.

A sztrók következtében ugyanis újra kell tanulnia járni. Az orvosok szerint ez hónapokig, akár egy évig is eltarthat, de ő másképp látja:

Én nem fogadom el ezt az időkeretet. Sokkal hamarabb járni fogok, mint gondolják

– mondta, hozzátéve, hogy hite és kitartása ad neki erőt.