Sandra Bullock meglepő pályaválasztási tanácsot adott

Sandra Bullock sokak számára elsősorban hollywoodi filmsztárként ismert, ám egy korábbi interjúban egészen meglepő pályaválasztási tanácsot adott azoknak, akik erős, alkalmazkodóképes személyiséget szeretnének építeni. A hatvanéves színésznő, aki olyan sikerekben szerepelt, mint A szív bajnokai vagy Az elveszett város, arról beszélt, hogy szerinte van egy szakma, amely mindennél jobban felkészít az élet kihívásaira.

Sandra Bullock meglepő kijelentést tett Fotó: AFP

Egy CBS-interjúban úgy fogalmazott: ha valaki képes boldogulni a vendéglátás világában – például egy forgalmas étterem csúcsidőszakában nyolc asztalt kezelni, részegekkel bánni, és fenntartani a ritmust –, akkor az illető „őszintén bármit meg tud csinálni az életben”. A színésznő szerint a pincérkedés nem csupán fizikai munka, hanem állandó kommunikációs, szervezési és empátiát igénylő kihívás, amely rendkívül megedzi az embert.

A beszélgetés újra reflektorfénybe került, miután a közösségi médiában is terjedni kezdett. Sokan egyetértettek Bullock álláspontjával, és megjegyezték: nem kötelező katonai szolgálat kellene a fiataloknak, hanem egy év vendéglátós vagy kereskedelmi munka, mert az megtanítaná őket az alázatra és az emberekkel való bánásmódra - írja az Unilad.

Bullock ezzel a véleményével is azt a hozzáállását tükrözte, amit pályafutása során is gyakran képviselt: az őszinteség, az önkritika és az élet valóságának elismerése fontosabb számára, mint a csillogás. Egy másik alkalommal például azt is bevallotta, hogy van egy film, amit máig szégyell, hogy elvállalt – ez a Speed 2, amit szerinte „semmi értelme nem volt megcsinálni, egy lassan haladó hajóval egy sziget felé”.