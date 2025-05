Ő a legdrágább magyar festő, még az Amerikai pite sztárja is tőle vásárolt képet!

Ötvenmilliós képekről, a magyar népmese és rajzfilmvilág alakjairól és családi emlékekről is beszélgetett a Ripost Bozó Szabolccsal, aki világsztár lett, de a szíve magyar. Néhány éve még vendéglátózott Londonban, ma a legkeresettebb kortárs magyar művész. Az 1992-ben Pécsen született autodidakta festőművész élete igazi sikersztori: színes, gyermeki világot idéző képei több tízmillió forintért kelnek el a világ leghíresebb galériáiban, évente 4-500 milliós átlagforgalmat lebonyolítva. Művészetét a gyermeki játékosság, az élénk színek és a rajzfilmszerű, antropomorf állatfigurák jellemzik, amelyekhez gyakran a magyar népművészet, rajzfilm- és popkultúra elemeiből merít inspirációt. Bozó Szabolcs így Vuk, A nagy ho-ho-horgász, Pom-pom és megannyi magyar mesekarakter hírnevét is öregbítette világszerte. De képein különös, melankolikus, néha kifejezetten baljóslatú hangulat is megjelenik. Például Az éjszaka lényei című kép alakjai vagy a filozofikus A változás szele, amelyek a jelenünk feszültségét, a lüktető városi élet motívumait is tűpontosan megragadják.

Bozó Szabolcs a kiállításának helyszínt adó Millennium Házának kertjében (Fotó: Gábor Zoltán)

Bozó Szabolcs élete mesébe illő fordulattal vett új irányt

Bozó Szabolcs első önálló magyarországi kiállítása, a Lelki társ – Soulmate május 29-én nyílik meg, és a Liget Budapest Projekt keretében megújult Millennium Házában, az ott működő NEO Kortárs Művészeti Térben lesz látogatható. A tárlat megnyitója előtt a művész interjút adott a Ripostnak – pénzről, múzsákról, otthonról beszélgettek, de az is szóba került például, hogy mennyiért adná el legkedvesebb képét.

RIPOST: Mely műveidet fogod bemutatni első önálló magyarországi kiállításodon?

Bozó Szabolcs: A munkásságomat átfogóan bemutató, retrospektív kiállítás lesz, az összes szériámból láthatóak lesznek festmények, egészen 2019-től.

RIPOST: Ma sok-sok millióért kelnek el a képeid világszerte. Emlékszel még az első képedre, amit eladtál? Mennyiért ment el, és mit éreztél?

B. Sz.: Persze. Tóth Ali, egy magyar illető 2018-ban vagy 2019-ben vette meg, 40 vagy 50 fontért, pontosan nem emlékszem. Ajándékba vette egy barátjának, ő volt az első vásárlóm. Abból a pénzből vettem 100 papírt, azokra festettem és rajzoltam. Ma már tudom: ez volt életem legjobb befektetése.