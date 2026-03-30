"Nem én voltam a rossz oldal felelőse..." – családi titokról rántotta le a leplet Zámbó Jimmy fia

Különleges mérföldkőhöz érkezett a legendás esemény: a „25 év Jimmy nélkül” gálakoncert idén minden eddiginél nagyobb érdeklődés mellett zajlott, ahol a múlt és a jelen sztárjai együtt tisztelegtek az ikon előtt. A Zámbó Jimmy emlékkoncert az elmúlt évtizedekben hagyománnyá vált, visszatérő eseménnyé nőtte ki magát a hazai könnyűzenei életben, amely minden alkalommal különleges módon idézi meg A Király emlékét. Idén zsúfolásig telt meg a csepeli koncerthelyszín, a színpadon egymást váltották a megható produkciók, miközben a kulisszák mögött egészen személyes történetek kerültek napvilágra – írta meg a minap a Bors. A családtagok, köztük Zámbó Szebasztián is meghatottan emlékezett vissza a 25 évvel ezelőtt elhunyt édesapjára, megosztotta lapunkkal legbensőségesebb emlékét, amit sosem felejt majd el.

Zámbó Jimmy testvére, Zámbó Árpád is megható produkcióval állt elő

Zámbó Szebasztián, Zámbó Jimmy fia exkluzív interjút adott lapunknak, amelyben személyes és eddig kevésbé ismert emlékeket osztott meg édesapjáról. Mesélt arról a pillanatról, amikor igazán megérezte Jimmy apai oldalát, valamint a beszélgetés során egy eddig titkolt történet is napvilágra került: Szebasztián felidézte azt a csínyt, amelyet mindössze tizenkét évesen követett el.

Hála Istennek nagyon sok emlékem van apuval. Talán a legbensőségesebb, és mikor tényleg az igazi apai arcát láttam, az a peca, amikor pecáztunk. Amikor kiültünk a csónakba a nádas mellé, órákat ott voltunk. Mindig valamire fogtuk miért vagyunk ennyit ott. Nem jött a hal, nem jó a damil - vettünk új damilt, nem jó a bot - vettünk új botot, aztán a csali stb. Abban az időszakban én fiatal voltam, olyan 12 éves lehettem. Olyan komoly túl mély beszélgetések nem voltak köztünk, de számomra az akkori énemnek ez az volt

– nyilatkozta Zámbó Jimmy fia.