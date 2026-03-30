"Nem én voltam a rossz oldal felelőse..." – családi titokról rántotta le a leplet Zámbó Jimmy fia
Egy múltbéli történet, amely most új megvilágításba kerül – Zámbó Szebasztián olyan részleteket hintett el a családról, amelyek eddig rejtve maradtak. Vajon mire célzott pontosan Zámbó Jimmy középső fia, amikor a „rossz oldal felelőséről” beszélt?
Különleges mérföldkőhöz érkezett a legendás esemény: a „25 év Jimmy nélkül” gálakoncert idén minden eddiginél nagyobb érdeklődés mellett zajlott, ahol a múlt és a jelen sztárjai együtt tisztelegtek az ikon előtt. A Zámbó Jimmy emlékkoncert az elmúlt évtizedekben hagyománnyá vált, visszatérő eseménnyé nőtte ki magát a hazai könnyűzenei életben, amely minden alkalommal különleges módon idézi meg A Király emlékét. Idén zsúfolásig telt meg a csepeli koncerthelyszín, a színpadon egymást váltották a megható produkciók, miközben a kulisszák mögött egészen személyes történetek kerültek napvilágra – írta meg a minap a Bors. A családtagok, köztük Zámbó Szebasztián is meghatottan emlékezett vissza a 25 évvel ezelőtt elhunyt édesapjára, megosztotta lapunkkal legbensőségesebb emlékét, amit sosem felejt majd el.
- Zámbó Jimmy fia, Szebasztián úgy gondolja, nem ő volt a testvérek közül a legrosszabb, de így is belefutott egy balhéba
- Elárulta, mikor látta édesapja igazi apai arcát
- A középső Zámbó fiú azt is elmesélte, hogy neki mi számított "komoly" pillanatnak akkoriban, amit megélhetett apjával
Zámbó Jimmy fia eddig titkolt emlékeket osztott meg lapunkkal
Zámbó Szebasztián, Zámbó Jimmy fia exkluzív interjút adott lapunknak, amelyben személyes és eddig kevésbé ismert emlékeket osztott meg édesapjáról. Mesélt arról a pillanatról, amikor igazán megérezte Jimmy apai oldalát, valamint a beszélgetés során egy eddig titkolt történet is napvilágra került: Szebasztián felidézte azt a csínyt, amelyet mindössze tizenkét évesen követett el.
Hála Istennek nagyon sok emlékem van apuval. Talán a legbensőségesebb, és mikor tényleg az igazi apai arcát láttam, az a peca, amikor pecáztunk. Amikor kiültünk a csónakba a nádas mellé, órákat ott voltunk. Mindig valamire fogtuk miért vagyunk ennyit ott. Nem jött a hal, nem jó a damil - vettünk új damilt, nem jó a bot - vettünk új botot, aztán a csali stb. Abban az időszakban én fiatal voltam, olyan 12 éves lehettem. Olyan komoly túl mély beszélgetések nem voltak köztünk, de számomra az akkori énemnek ez az volt
– nyilatkozta Zámbó Jimmy fia.
Ezután Szebasztián elmesét egy történetet arról, hogy ugyan Jimmy három fia közül nem ő volt a legrosszabb, de azért neki is sikerült belefutni egy-két dologba, így nyilatkozott erről:
Én nem voltam akkor sem egy angyal, nem voltam a rossz oldal felelőse, de a jóé se. A három testvér közül volt aki a rossz oldal felelőse volt. Mindig ide-oda ugrálgattunk ebben. De azért volt, hogy én is megütöttem a bokámat. Egyszer például edzésre kellett mennem, és hát akkor azért már jöttek a csajozások. Szerencsémre az edzés pont másfél óra volt, az meg pont annyi idő, hogy én átmentem a lányhoz, találkoztunk, beszélgettünk, puszi-puszi. Utána szépen mentem haza, hogy húú hát kemény volt ez az edzés. Anyu ott ült mikor beléptem, és kérdeztem tőle hogy “apu?” Az volt a válasza, hogy elment érted edzésre. Na hát mondanom se kell három percen belül csapódott az ajtó, megérkezett apu vörös fejjel és mondta anyunak, hogy beszélj a fiaddal mert hát nem volt ott. Természetesen a turpisság kiderült, mert hát, amikor rákérdezett én már mondtam, hogy hát ez nem úgy jött össze és elmeséltem az igazat.
