„Csak ő tudta igazán elénekelni” – Gergely Róbert kitálalt Zámbó Jimmy titkos daláról

Különleges esttel tisztelegtek a magyar könnyűzene egyik legmeghatározóbb alakja, Zámbó Jimmy előtt a hétvégén. Az emlékest nemcsak a múlt felidézéséről, hanem az élő zenei hagyomány erejéről, a király hagyatékáról is szólt.

Zámbó Jimmy emlékdíjat kapott Gergely Róbert a jubileumi gálakoncerten

Zámbó Jimmy emlékest került megrendezésre március 28-án, szombaton este a CSMO Művelődési Ház színháztermében, „25 év Jimmy nélkül - Gálakoncert” címmel, a Zámbó Jimmy Emlékőrző Alapítvány szervezésében. A nagyszabású est 18 órától egészen éjfélig tartott, és méltó módon idézte fel az énekes pályáját és örökségét. A Zámbó Jimmy halála óta eltelt negyed évszázad sem halványította el a művész iránti rajongást, amit a teltházas közönség is bizonyított. Az est egyik kiemelkedő pillanata volt, amikor Gergely Róbert átvette a Zámbó Jimmy Emlékdíjat. A művész meghatottan beszélt az elismerésről és személyes emlékeiről:

Én egy másik fellépésről jöttem, onnan estem be és az ember nem számít ilyenkor semmire, csak hogy egy jó közönséggel és estével legyen még gazdagabb a nap. Nem számítottam rá és büszke is leszek erre a díjra.

A színész-énekes felidézte közös élményeiket is: „Szerencsém volt az életben, mert ismertem személyesen őt, volt alkalmam együtt dolgozni vele, egyik koncertről a másikra együtt mentünk.” Hozzátette, hogy bár egy dalt is kapott tőle, végül úgy érezte, annak igazán Zámbó Jimmy előadásában volt a helye.

Írt nekem egy dalt Jimmy, amit egy ideig a műsoromon tartottam. De legyünk őszinték, egy Zámbó Jimmy dalt csak ő tud igazán elénekelni, így végül ő is a műsorára tűzte

Úgy érzi, a színpad és a közönség tartja őt formában

„Gergely Róbert jól van és nagyon boldog"

Gergely Róbert arról is beszélt, milyen hatással van rá a színpad:

Nem vagyok már fiatal srác, három éve ingyen utazom a villamoson. De a színpad az nekem gyógyszer. Nem csak adrenalin, feltölt engem, ha elvonnák, valószínűleg nagyon nagy bajba kerülnék.

Szavai jól tükrözik, hogy a művészet iránti szenvedélye ma is töretlen, és a közönség szeretete továbbra is inspirálja. Így az előadó egyik eseményről a másikra szalad, hogy újra és újra felcsendüljön Gergely Róbert Emmanuelle klasszikus dala is. Az est során szóba került a művész magánélete is, amelyet az utóbbi években tudatosan háttérben tart. A Gergely Róbert párja kapcsán felmerülő érdeklődésre így reagált:

Évek óta próbálom a nyilvánosságtól megóvni a magánéletemet… Gergely Róbert jól van és nagyon boldog az intim szférájában.

A gálakoncert egyszerre volt tisztelgés és ünnep: egy este, ahol a múlt és a jelen találkozott, és ahol ismét bebizonyosodott, hogy a zene képes összekötni generációkat.