Gergely Róbert: A páromtól megkapom a szabadságomat

Gergely Róbert őszintén mesélt az életéről a Hot! magazinnak.

Gergely Róbert sokat köszönhet a szüleinek Fotó: Szabolcs László/Hot! magazin

hot!: Hosszú karrierutat jártál be. Mi az, amiben az évtizedek során változtál?

Gergely Róbert: Amikor 22 évesen elkezdtem a saját életemet élni, zöldfülű pályakezdőként nagyon szerencsés voltam, mert olyan munkahelyem volt, ahol egy helyen mindenbe belekóstolhattam. A fiatalkori gondolkodásom rengeteget változott, mert azonnal megtapasztaltam, milyen sikert elérni, milyen egy kudarcot megélni, milyen az, ha megmérettetem magam. Egyszóval ember lettem. Sok hülyeséget csináltam – mint minden huszonéves. Ezeket is át kellett élnem, hogy megtudjam, mit miért nem szabad.

Hot!: Szülőként hagyod, hogy a fiad is végigmenjen ezen az úton, vagy próbálod inkább terelgetni?

Gergely Róbert: Nagyon remélem, hogy a fiam, Simon, aki mostanában lett harminckét éves, jó úton jár, és ő is azzal foglalkozik, amihez kedve van. Nagyon sokszor segít abban, hogy elmegyünk együtt, ketten a szóló fellépéseimre. Látja, hogy az apja mit nyújt az embereknek. Remélem, hogy ha ez tetszik neki, akkor átveszi belőlem magának azt, ami neki fontos.

Nagyon büszke a fiára, Simonra Fotó: Szabolcs László/Hot! magazin

Gergely Róbert fia is érdeklődik a zene iránt

Hot!: Te is így tettél édesapáddal?

Gergely Róbert: Édesapám újságíró és műsorvezető volt, mindig is ámulattal figyeltem, hogy milyen szenvedélyesen űzi a hivatását. Negyven éven keresztül foglalkozott azzal, ami egyben a hobbija is volt. Én is ugyanígy akartam leélni az életemet – és sikerült is. Én is együtt mentem apukámmal, amikor vidéken vezetett valamilyen műsort. Láttam, milyen jól kommunikál a közönséggel, és akkor azt kívántam, hogy egyszer én is így tudjak beszélni velük. Sokan azt hihetik, azért változtattam meg a nevemet, mert el akartam határolódni tőle, de ez korántsem emiatt volt.

Hot!: Akkor mi volt az igazi oka?

Gergely Róbert: Mint mondtam, a szüleim évtizedekig dolgoztak a szakmájukban, ismerte őket az egész ország. Nem akartam a szüleim árnyékában élni. Önállóan akartam érvényesülni. Igazság szerint most ugyanebben van a fiam, Simon is.