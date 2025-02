Nem magányos már! Rátalált a szerelem a magyar nők férfiideáljára?

Egy korszak magyar nőinek férfiideálja volt, s ez talán nem is igazán változott az elmúlt években. Gergely Róbert kora ellenére még mindig kiváló formában van, ehhez pedig szerettei is nagyban hozzájárulnak. Az EMeRTon-díjas magyar színész, énekes elárulta, hogy kikkel osztja meg a kanapéját, valamint azt is, hogy kié a szíve.