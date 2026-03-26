RETRO RÁDIÓ

Üzent a világsztár: „Nagyon megrázó élmény volt! Amikor Budapestre jöttök, mindenképp nézzétek meg.”

Rob Schneider a Terror Háza Múzeumban járt.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.26. 22:22
Jó pár napra Magyarországra érkezett a hollywoodi sztár, Rob Schneider. Az 50 első randi és a Nagyfiúk-mozik sztárja támogatja Orbán Viktort, s budapesti látogatása során ellátogatott a Terror Háza Múzeumba is.

Rob Schneider a Terror Háza Múzeumról: „Nagyon megrázó élmény volt! Amikor Budapestre jöttök, mindenképp nézzétek meg.” (Fotó:Terror Háza Múzeum Facebook-oldala)

A színész teljesen a hely hatása alá került. A világhírű színész, komikus az alábbiakat írta a Terror Háza Múzeum vendégkönyvébe:
„A Terror Háza Múzeumnak!
Ez a hely igazán lenyűgöző tanúbizonysága a magyar nép erejének és szellemiségének, hogy a második világháború és a könyörtelen szovjet megszállás után is a magyar nép diadalmaskodni tudott a gonosz felett!”
Szeretettel és tisztelettel,
Rob Schneider

– idézi a sztárt Terror Háza Múzeum Facebook-oldala.

A Terror Háza Múzeum akkora hatással volt a színészre, hogy egy videóüzenetet is megfogalmazott, melyben másoknak is ajánlja a helyet: „Nagyon megrázó élmény volt! Amikor Budapestre jöttök, mindenképp nézzétek meg.”

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
