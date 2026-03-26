Üzent a világsztár: „Nagyon megrázó élmény volt! Amikor Budapestre jöttök, mindenképp nézzétek meg.”
Rob Schneider a Terror Háza Múzeumban járt.
Jó pár napra Magyarországra érkezett a hollywoodi sztár, Rob Schneider. Az 50 első randi és a Nagyfiúk-mozik sztárja támogatja Orbán Viktort, s budapesti látogatása során ellátogatott a Terror Háza Múzeumba is.
A színész teljesen a hely hatása alá került. A világhírű színész, komikus az alábbiakat írta a Terror Háza Múzeum vendégkönyvébe:
„A Terror Háza Múzeumnak!
Ez a hely igazán lenyűgöző tanúbizonysága a magyar nép erejének és szellemiségének, hogy a második világháború és a könyörtelen szovjet megszállás után is a magyar nép diadalmaskodni tudott a gonosz felett!”
Szeretettel és tisztelettel,
Rob Schneider
– idézi a sztárt Terror Háza Múzeum Facebook-oldala.
A Terror Háza Múzeum akkora hatással volt a színészre, hogy egy videóüzenetet is megfogalmazott, melyben másoknak is ajánlja a helyet: „Nagyon megrázó élmény volt! Amikor Budapestre jöttök, mindenképp nézzétek meg.”
