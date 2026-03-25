Rob Schneider teljesen odavan Budapestért - ezt üzente a magyaroknak

Rob Schneider Budapestről posztolt rajongóinak a közösségi média oldalán, ahol nemcsak a lenyűgöző épületeket és az utcákat mutatta meg, hanem arról is beszámolt, hogy mi a véleménye a mostani politikai helyzetről. Az amerikai színész korábban is felszólalt a magyar politikáról, és kiemelte, hogy szerinte Orbán Viktor nagyszerű munkát végez az ország vezetésével.

Rob Schneider beleszeretett Budapestbe

Gyönyörű, tiszta, biztonságos város. Nem szeretek olyan európai városban sétálgatni, ahol félek felvenni egy karórát. Itt nincsenek bűncselekmények, vagyis nagyon kevés, nincsen drogprobléma, nincs bevándorlóprobléma, nem jönnek be az országba olyan emberek, akik nem szeretik Magyarországot. Ez nagyon sok európai országban probléma manapság

- mondta közösségi oldalán a színész, aki az első Patrióta Nagygyűlésen vett részt nálunk.

A magyar kormány intézkedései tették lehetővé, hogy a fővárosunk lenyűgözze a világ bármely részéről érkező látogatókat. A drogtörvények szigorítása és a bevándorlás politika is nagy szerepet játszik abban, hogy Budapest Európa egyik legbiztonságosabb városa, és ezt az évek múlásával sem tudták elvenni tőle.

Rob Scneider üzenete a választópolgároknak

A híres színész nem tudott betelni Budapest szépségével, ami mellett fontosnak tartottak kiemelni, hogy Magyarország számára kulcsfontosságú, hogy megtartsa kultúráját és ne engedjen a külföldi nyomásnak.

Kiemelten fontos, hogy Magyarország szabad maradjon és ne hagyja, hogy az Európai Unió a kezébe vegye az irányítást. Ezt pedig úgy lehet elérni, hogy tovább támogatják Orbán Viktort, aki minden erejével folytathatja munkáját, hogy az ország kimaradjon a háborúból és abból a multikulturalizmusból, ami éppen egész Európát veszélyezteti. Orbán Viktor a kapunál tartotta a barbárokat és remélem, hogy a magyarok felfogják, hogy mennyire szép, tiszta és különleges az ő országuk és kultúrájuk. Eddig Nyugat-Európa volt az ékszerdoboz, de most már inkább az olyan országok azok, mint Magyarország és Lengyelország. Szóval én Orbán Viktort és a nagyszerű magyar embereket támogatom

- idézte Rob Schneider szavait a Bors.