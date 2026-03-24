Ezt üzente Rob Schneider Orbán Viktornak
A hollywoodi filmsztárt Budapesten kérdezték.
A Mandiner riportere Budapesten találkozott Rob Schneiderrel, s nekiszegezte a kérdést: mit üzen Orbán Viktornak a közelgő választások kapcsán?
Köszönöm mindazt, amit tesz – nem csak a magyarokért, hanem egész Európáért. Ez egy fontos választás és büszke vagyok rá, hogy Orbán Viktor támogatója lehetek
– mondta válaszában Rob Schneider a Mandinernek.
