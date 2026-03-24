Ezt üzente Rob Schneider Orbán Viktornak

A hollywoodi filmsztárt Budapesten kérdezték.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.24. 12:59
A Mandiner riportere Budapesten találkozott Rob Schneiderrel, s nekiszegezte a kérdést: mit üzen Orbán Viktornak a közelgő választások kapcsán?

"Orbán Viktor"
Rob Schneider is támogatja Orbán Viktort (Fotó: NurPhoto via AFP)

Köszönöm mindazt, amit tesz – nem csak a magyarokért, hanem egész Európáért. Ez egy fontos választás és büszke vagyok rá, hogy Orbán Viktor támogatója lehetek

– mondta válaszában Rob Schneider a Mandinernek. A folytatásért kattints a videóra!

 

