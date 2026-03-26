RETRO RÁDIÓ

Rob Schneider Budapesten magyarul is tanult: „És akkor mivan, tesó? A cápa ritka békés állat”

A híres színész teljesen a magyarországi látogatása hatása alatt van és folyamatosan beszámol közösségi oldalán az itteni élményeiről. Rob Schneider annyira megkedvelt minket, hogy még egyik ikonikus mondatát is megtanulta magyarul.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.26. 18:14
Rob Schneider az elmúlt napokban többször is bejelentkezett közösségi oldalán Magyarországról, pontosabban Budapestről. A színész kiemelte, hogy egy szép és biztonságos városnak ismerte meg a magyar fővárost, de a közelgő választásról is beszámolt. Rob Schneider kiállt a béke mellett és leszögezte, hogy Orbán Viktort támogatja, illetve szeretné, ha Magyarország megmaradna a béke szigetének és elkerülné a háború borzalmait.

Rob Schneider filmjei közül, pont Az 50 első randi ikonikus mondatát mondta el magyarul, a kamerák előtt (Fotó: Carlos Tischler/ Eyepix Group)

Rob Schneider magyarul is megtanult

A magyar nyelv minden külföldi számára nehezen tanulható, de az amerikai színész pár nap alatt megismerkedett pár szóval és kifejezéssel, amit most rajongói is hallhattak.

És akkor mivan, tesó? A cápa ritka békés állat

– hallható abban a videóban, ami Rob Schneider Mathias Corvinus Collegium Tas vezér utcai központjában tett látogatásakor készült.

A mondat nem véletlen lehet ismerős sokak számára, mivel Az 50 első randi című filmben hangzik el. A film híres golfozó jelenetében mondja Rob Schneider karaktere, akinek egy nagy cápaharapás van a hasán. A világsztár így már két nyelven is el tudja mondani a humoros megjegyzését.

AmericaFest 2024 Day Four Rob Schneider
Rob Schneider korábban felfedte politikai nézeteit is és elárulta, hogy a magyar embereknek becsülni kellene az értékeiket (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Rob Schneider imádja Magyarországot

Orbán Viktor a kapunál tartotta a barbárokat és remélem, hogy a magyarok felfogják, hogy mennyire szép, tiszta és különleges az ő országuk és kultúrájuk. Eddig Nyugat-Európa volt az ékszerdoboz, de most már inkább az olyan országok azok, mint Magyarország és Lengyelország. Szóval én Orbán Viktort és a nagyszerű magyar embereket támogatom

– jegyezte meg korábban a színész.

Rob Schneider látogatása nagyszerűen sikerült, a Szent István Bazilika után a Terror Házát is meglátogatta a színész, ami teljesen elvarázsolta. Ő is elismerte, hogy a magyarok erejét mutatja az is, hogy mennyi mindent kellett túlélniük az elmúlt évszázadban – írja a Bors.

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu