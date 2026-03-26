Rob Schneider Budapesten magyarul is tanult: „És akkor mivan, tesó? A cápa ritka békés állat”

Rob Schneider az elmúlt napokban többször is bejelentkezett közösségi oldalán Magyarországról, pontosabban Budapestről. A színész kiemelte, hogy egy szép és biztonságos városnak ismerte meg a magyar fővárost, de a közelgő választásról is beszámolt. Rob Schneider kiállt a béke mellett és leszögezte, hogy Orbán Viktort támogatja, illetve szeretné, ha Magyarország megmaradna a béke szigetének és elkerülné a háború borzalmait.

Rob Schneider filmjei közül, pont Az 50 első randi ikonikus mondatát mondta el magyarul, a kamerák előtt (Fotó: Carlos Tischler/ Eyepix Group)

Rob Schneider magyarul is megtanult

A magyar nyelv minden külföldi számára nehezen tanulható, de az amerikai színész pár nap alatt megismerkedett pár szóval és kifejezéssel, amit most rajongói is hallhattak.

És akkor mivan, tesó? A cápa ritka békés állat

– hallható abban a videóban, ami Rob Schneider Mathias Corvinus Collegium Tas vezér utcai központjában tett látogatásakor készült.

A mondat nem véletlen lehet ismerős sokak számára, mivel Az 50 első randi című filmben hangzik el. A film híres golfozó jelenetében mondja Rob Schneider karaktere, akinek egy nagy cápaharapás van a hasán. A világsztár így már két nyelven is el tudja mondani a humoros megjegyzését.

Rob Schneider korábban felfedte politikai nézeteit is és elárulta, hogy a magyar embereknek becsülni kellene az értékeiket (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Rob Schneider imádja Magyarországot

Orbán Viktor a kapunál tartotta a barbárokat és remélem, hogy a magyarok felfogják, hogy mennyire szép, tiszta és különleges az ő országuk és kultúrájuk. Eddig Nyugat-Európa volt az ékszerdoboz, de most már inkább az olyan országok azok, mint Magyarország és Lengyelország. Szóval én Orbán Viktort és a nagyszerű magyar embereket támogatom

– jegyezte meg korábban a színész.

Rob Schneider látogatása nagyszerűen sikerült, a Szent István Bazilika után a Terror Házát is meglátogatta a színész, ami teljesen elvarázsolta. Ő is elismerte, hogy a magyarok erejét mutatja az is, hogy mennyi mindent kellett túlélniük az elmúlt évszázadban – írja a Bors.