Ledöbbensz, mit művel hetvenhárom évesen Straub Dezső! – Erre nem számítanál

Nem könnyű felvenni a versenyt az idővel, főleg akkor, amikor a test már nem reagál úgy, mint régen. Sokan ilyenkor visszavonulnak, lelassulnak, azonban vannak kivételek. Straub Dezső pontosan ilyen, hiszen a legendás színész ma is keresi a mozgást, a kihívásokat, és mindent megtesz azért, hogy formában maradjon.

Straub Dezső színész számára a sport mindig is az élet része volt, és bár az idő múlását ő is érzi, nem hajlandó teljesen lemondani az aktív életmódról.

Nagyon jó lenne még sokkal többet mozogni. Most a tél kicsit megnehezítette a dolgot, ráadásul bizonyos életszakaszokban az ember sokkal kevesebbet mozog. Most egyébként van egy kis ledobnivaló a pocakról, ezért a tavaszt nagyon vártam, hogy mozoghassak tovább

– mondta.

A színész a mai napig rendszeresen focizik, és komolyan veszi az edzéseket is.

„A színészválogatottban a fociedzések reggel vannak a színházi próbák előtt, heti egyszer. De kitaláltam, hogy úgy megyek már be, hogy előtte korábban kelek és a tévében megnézek egy bemelegítést, kicsit átmozgatom magam” – tette hozzá.

Nem könnyű elfogadni az idő múlását

Bár rendkívül aktív, Straub Dezső nem titkolja, hogy az évek múlása komoly kihívásokat hoz.

Nagyon nehéz, hogy amikor az ember elér egy bizonyos kor után észreveszi, hogy csökkennek a képességei. Roppant nehéz, mert az ember mindig fejlődni akar. Ráadásul már négy centiméterrel alacsonyabb vagyok, mint fiatalabb koromban. Sokkal kevésbé vagyok terhelhető és lassabban regenerálódom. De fiatalokkal focizom, próbálom velük tartani a tempót, de nem lehet, mert elsuhannak mellettem

– fogalmazott őszintén.

A színész ugyanakkor nem panaszkodik, inkább alkalmazkodik, és próbálja kihozni a legtöbbet abból, amije van. Straub Dezső neve szinte összeforrt a színészválogatottal, ahol évtizedek óta meghatározó szereplő.

Ötvenhárom éve focizom a színészválogatottban. 1972-től jártam le edzésekre, jó néhány színészek-újságírók rangadón szerepeltem, ezek óriási élmények voltak. Volt, hogy 80 ezren tolongtak a lelátón

– mesélte korábban a Borsnak.