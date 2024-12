Straub Dezsőék élményt ajándékoznak egymásnak

Straub Dezső családja karácsonyáról mesélt és elárulta, hogy ők élményt adnak ajándékba egymásnak, illetve arról is beszélt, hogy az ünnepek alatt szerettei veszik át az uralmat a konyhája felett. A szülői ház ilyenkor túlcsordul a szeretettől, de Straubék az év további napjain is így tesznek. Nyáron is megtartják ezt a jó szokásukat, igaz akkor nem az ünnepi asztalnál, hanem a vízparton jön össze a család. Ráadásul Straub Dezső fia, Péter születésnapja is karácsonyra esik.

Straub Dezső és családja az élményeket, és az olvasást helyezi előtérbe a karácsonyi ajándékok tekintetében (Fotó: Illyés Tibor / MTI)

Straub Dezső családja a közös élményeket helyezi előtérbe

„Mindig az én házamban tartjuk a szeretet ünnepét. Nálunk nem csak karácsony, de születésnap is van ez idő tájban, ugyanis Peti fiam karácsonyi gyerek, 25-én van a születésnapja. Ilyenkor összeül a szűk család, gyerekekkel, unokákkal – úgy gondolom ezen alkalmakkor az együttlét a legnagyobb ajándék. Szépen elleszünk majd, ez egy nagyon nagy dolog, és kifejezetten szeretem, amikor így összeül a család. Persze ez a miliő nem csak télen, de nyáron is megvan, hiszen olyankor is össze szoktunk jönni, valahol vízparton” – kezdte mesélni a művész, aki további részleteket is elárult családja karácsonyi szokásairól. Straub Dezső lánya már húsz éves, de Straub Napsugárt még mindig a gyerekek közé sorolja a család.

Most már nagyok az unokák is, bár a kislányomat – aki elmúlt 20 éves is – kisgyereknek tekintjük. Emiatt pedig a mi családunk az utóbbi időben inkább élményt ajándékoz egymásnak, hiszen rájöttünk, hogy ez sokkal izgalmasabb, ráadásul az illető maga választhatja meg, hogy számára melyik az izgalmas, mi tenné boldoggá. Itt a szabaduló szobától a légörvényben való röpdösésen keresztül a fényparkig, cirkuszjegyig bezárólag bármi szóba jöhet. Mindenképp élményt szeretünk ajándékozni egymásnak, főleg a gyerekeknek. Egy mai, felsős gyerek ízlését már úgysem nagyon lehet meghatározni, nincs olyan ember, aki ki tudná találni, hogy épp mi a menő náluk, olyan gyorsan változik körülöttük minden. Így aztán majd ők választhatják ki maguknak, hogy minek örülnének. Persze ajándék gyanánt mindig van egy-egy könyv, amit kötelezően rájuk sózunk, de hála Istennek, mindannyian szeretnek olvasni. A felnőttek pedig – anyagi lehetőségeikhez képest – egymást is megajándékozzák természetesen

– fejtette ki Straub nagypapa, majd hozzátette: konyhája valódi csatatér karácsonykor, hiszen szerettei egymásra licitálva készítik el a legfinomabb karácsonyi fogásokat.