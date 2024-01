Straub Dezső megható történetet mesélt el Bodrogi Gyuláról

Straub Dezső számtalan színházban dolgozott az idők során, így több legendás művésszel lépett már együtt színpadra. Azonban egyik kedvenc időszaka Bodrogi Gyulával való közös munkája volt, amikor a Vidám Színpadot igazgatta a nemzet színésze. Straub Dezső pont ebből az időszakból elevenített fel egy igen megható történetet...

Megható tettet vitt véghez Bodrogi Gyula, amikor a Vidám Színpad igazgatója volt Fotó: MTVA

„A régi Vidám Színpadon, Bodrogi Gyula igazgatása alatt történt, hogy megüresedett egy portási állás. A színház éppen nem volt túl fényes helyzetben, Gyuszi maximum 40 000 Ft-ot tudott fizetni ezért a munkáért. (Ez már akkor sem volt eget rengető havi fizetés!) Nem nagyon akadt boldog jelentkező.”

Egy este az előadás szünetében betotyogott egy idős bácsi, aki odaállt Bodrogi elé: »Igazgató úr! A portási állás… Szívesen elvállalnám!« Gyuszi elmosolyodott. »Hát kedves bátyám, a színháznak nincs rá sok pénze…« – mondta Bodrogi. »Van ilyen« – válaszolta a kisöreg. Aztán igazgatónk tovább érdeklődött: »Aktív korában mivel tetszett foglalkozni?« »Színházigazgató voltam« – felelte a vendég. Bodrogi lassan felállt. »Kiket tetszett igazgatni?« »Jávor Pált, Tolnai Klárit...« A mondat nem lett befejezve. »Sajnos csak százezer forintot tudok adni« – közölte vigyázzállásban Bodrogi!

„Százezer???” – néztem rá döbbenten. „Miből Gyuszi?Halkan odasúgta: ha kell, az enyémből!” – emlékezett vissza a beszélgetésre Straub Dezső.

Straub Dezsőt saját elmondása szerint sokan szerették volna elcsalogatni Bodrogi mellől

Fotó: Markovics Gábor

Gyermekeivel lép majd fel a Straub Dezső

2024-ben Straub Dezső nagy tervekkel készül, ugyanis idén szeretne egy olyan zenés előadást összehozni, amiben gyermekeivel együtt lép színpadra. A művész nagyon izgatottan mesélt korábban látomásáról.

„Biztos vagyok benne, hogy ez számunkra is egy különleges élmény lesz. Igyekszünk mindannyian a saját egyediségünket és ötleteinket is belevinni ezekbe az estekbe. Izgalmas lesz a gyermekeimmel együtt dolgozni a kreativitásukat megnyilvánulni látni. Három generáció is színpadra lép egy este alatt, ezért bízom benne, hogy sok különböző korosztályt megtudunk majd szólítani” – vázolta fel terveit a Borsnak a színművész.