Bodrogi Gyula szemérmes lett a korát illetően: „Túl gyáva vagyok belegondolni”

Bodrogi Gyula több mint fél évszázada tartó pályafutása során számtalan darabban, filmben játszott, de rendezett és még színházat is igazgatott. Bár alapvetően nem zavarja az idő múlása, most már úgy érzi, jobb, ha nem hangoztatja az életkorát.

Bodrogi Gyula a koráról vallott (Fotó: MTVA)

„Gyáva vagyok belegondolni, mennyi idős vagyok"

A Nemzet Színésze címmel kitüntetett, Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas színművész a Duna Almárium című műsorában mesélt a mindennapjairól és a családjáról. A jövőre 90. születésnapját ünneplő színész elárulta:

Nem foglalkozom a korommal, mert túl gyáva vagyok belegondolni, mennyi idős vagyok. Olyan sok, hogy már el sem szoktam mondani mennyi.

„Csak annyit mondok, ha megkérdezik, hány éves vagyok, hogy 1934-ben születtem. Számolják ki! Jövőre kerek évforduló lesz, ezért nehéz lesz megfeledkezni róla” – fogalmazott a mindig derűs művész.

„Nekünk a karácsony mindig boldog"

A műsorban azt is elárulta, hogy míg gyerekként az ajándékok miatt várta az ünnepeket, mára már azért, mert ilyenkor összegyűlhet a mindig nagyon elfoglalt család.

„Nekünk a karácsony mindig valóban boldog volt. Kerek és egész. Mint minden évben, most is szerteágazó a programmenetrend, a családdal és a barátokkal gyűlünk össze. Hagyományos ételek lesznek, halászlé, töltött káposzta, liba- és kacsamáj, illetve bejgli is készül” – osztotta meg az Almárium nézőivel a karácsonyi menüt Bodrogi Gyula, majd hozzátette, nem vágyik különösebb ajándékra, ugyanis idén novemberben már kapott egy szép meglepetést: a gróf Széchenyi Zsigmondról elnevezett vadászati emlékéremmel tüntették ki, értékelve a jótékonysági vadászat népszerűsítéséért és sikeréért végzett erőfeszítéseit.

„Nagy büszkeség nekem ez az elismerés. A vadászat iránti szenvedélyemet Ádám fiam viszi tovább. Az unokám, Bodrogi Enikő pedig a művészeti vonalat képviseli, énekel. Veszprémben közösen lépek fel vele és a nagymamájával, Voith Ágival. A Kicsit szomorkás a hangulatom máma című dalt adjuk elő” – újságolta a színművész. Úgy fogalmazott, jó érzéssel tölti el, hogy leszármazottjai hasonlítanak rá egy-egy külső vagy belső tulajdonságukban, és reméli, hogy még sokáig gyönyörködhet ebben.