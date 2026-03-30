Nem hiszed el, kitől örökölte az énekhangját Schobert Norbi Jr.

Minden héten bizonyít a színpadon, és egyre többen kapják fel a fejüket arra, amit nyújt. Schobert Norbi Jr. és Lengyel Johanna párosa az egyik legnagyobb meglepetés A Nagy Duett idei évadában, és sokak szerint már most esélyesek a végső győzelemre. Norbika családja természetesen minden adásban ott van, élőben drukkolnak, és elképesztően büszkék rá.

Schobert Norbi Jr. családja hétről hétre élőben szurkol a fiatal tehetségnek, aki folyamatosan bizonyít A Nagy Duett színpadán (Fotó: Facebook)

Norbika A Nagy Duett egyik óriási felfedezettje

Rubint Réka és Schobert Norbi vitathatatlanul az ország legismertebb fitneszgurui, akik egész életüket az egészséges életmód népszerűsítésére tették fel. Sokan tehetik fel a kérdést, hogy honnan jöhetett Schobert Norbi Jr. zenei tehetsége. Nos, végre megkaptuk a választ.

„Tőlem!” – vágta rá rögtön nevetve Schobert Norbert, majd tovább folytatta:

Szerintem a dédanyjától, édesanyám anyukájától. Dédi úgy énekelt otthon a konyhában, mint egy valódi primadonna, szó szerint, mint Honthy Hanna. Olyan áriákat adott elő, hogy egészen elképesztő. Én emlékszem, hogy így nőttem fel, és ezt örömmel hallgatta az egész ház. Bár nem volt énekes, de csodálatos tudása volt. Szerintem tőle jöhet Norbika fantasztikusan jó hangja

– mesélte lapunknak.

Két kis dalospacsirta nő fel a családban

Bár sokan nem tudják, de a családban egyébként nem csak Norbi Jr. tehetséges énekes, hanem testvére, Schóbert Lara is komoly zenei érzékkel rendelkezik, ami sokszor otthon is megmutatkozik.

Nagyon meglepő lehet, de Larának is gyönyörű hangja van. Ha egyszer lesz még A Nagy Duett, és esetleg kap egy felkérést, akkor szerintem mindenképpen ott a helye, mert szerintem lenyűgöző, ahogy Lara énekel. Ami még ennél is csodálatosabb, amikor ketten együtt énekelnek Norbikával. Szóval, két ilyen kis csodás dalos pacsirtánk van otthon. Bár Zalánt még nem hallottuk, de simán elképzelhető, hogy neki is jó hangja lesz

– mesélte Rubint Réka.

A család büszkeségei

A büszkeség pedig nemcsak az éneklés miatt van jelen, hanem azért is, mert a családban komoly munka áll minden mögött.

Nagyon büszkék vagyunk a gyerekeinkre, és mindenben támogatjuk őket. Ráadásul Norbi az éneklés mellett megtanult táncolni is. A barátnője showtánc világbajnok, és rengeteget gyakorolnak a garázsban. Tudom róla, hogy maximalista, és addig nem hagyja abba a gyakorlást, amíg nem lesz tökéletes az utolsó mozdulat is

– tette hozzá A Nagy Duett új évada kapcsán Réka.