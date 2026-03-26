A Házasság első látásra sztárja, Kovács Reni kitálalt a fenékplasztikáról!
A TV2 sikerműsorának egykori szereplője, Kovács Reni híres az őszinteségéről. A Házasság első látásra sztárja most a közösségi oldalán fejtette ki a véleményét azokról a nőkről, akik fenékplasztikát csináltatnak maguknak.
Kovács Renit a Házasság első látásra című sikerműsor második évadának egyik legmegosztóbb szereplőjeként ismerte meg az ország. A csípős nyelvű realitysztár most a saját közösségi oldalán villantotta meg a formás fenekét, miután a követői arra kezdtek gyanakodni, hogy idomait plasztikai sebész kezei formálták ilyen gömbölydedre. A gyönyörű influenszer cáfolta ezeket a feltételezéseket, sőt, elég keményen bírálta azokat, akik hasonló beavatkozásokat vesznek igénybe.
Kovács Reni nagyon meglepődött a követői azon feltételezésén, hogy plasztikai beavatkozásnak köszönheti a kerek idomait. A gyönyörű influenszer úgy érezte, ideje tisztázni a helyzetet: „Az én fenekem nincs feltöltve, amit láttok, az a kitartó edzés és a jó genetika eredménye. A popsi az a testrészünk, amit a legjobban és a leglátványosabban tudunk formálni, kerekíteni, a megfelelő edzéssel. Én nem hiszek az ilyen testformáló műtétekben! – jelentette ki határozottan a csinos influenszer.
Hel Reni bizonyos plasztikai beavatkozásokkal megengedő
A TV2 sztárja nem tagadja, hogy nincs ellene a szépészeti beavatkozásoknak, hiszen volt, hogy ő is igénybe vette plasztikai sebész segítségét, ugyanakkor állítja, hogy vannak dolgok, amik neki már nem férnek bele.
Alapvetően nem ellenzem a plasztikai beavatkozásokat. Én is járok arcfeltöltésre és a melleimet is megcsináltattam. A cici egy olyan testrészünk, amit nem tudunk magunknak kinöveszteni, hogyha alapból kicsi
– véli a Házasság első látásra sztárja.
Házasság első látásra Reni: „Az idő vasfogával nem tudunk harcolni!”
A fiatal influenszer állítja, hogy különbséget kell tenni az arcot érintő beavatkozások és a testmódosítás között.
„Az idő vasfogával nem tudunk harcolni, senki sem lesz fiatalabb, és vannak dolgok, amiken nem tudunk változtatni sporttal és életmóddal. Az ilyen testszobrászat, mint például a popsifeltöltés vagy a zsírleszívás szerintem hosszú távon nem jó megoldások, ebben én nem hiszek. Ha nincs mögötte munka és egy komplett életmódváltás, akkor szerintem ez nem megoldás” – jelentette ki a bomba formában lévő realitysztár.
A hasplasztikával nincs gondja
A Házasság első látásra egykori szereplője kivételt tesz az olyan plasztikai beavatkozásokkal is, amik egészségügyileg indokoltak.
Ha valaki tesz az egészségéért és megszabadul egy nagyobb súlyfeleslegtől, akkor az természetes, hogy a hasán ott marad a fogyásból adódó bőrfelesleg. Én ilyen esetben is teljesen természetesnek tartom azt, ha valaki hasplasztikát csináltat és eltávolíttatja az ott maradt fölösleges bőrt, hiszen tett érte, megdolgozott az eredményért, ez így teljesen más kategória
– állítja megengedően a gyönyörű influenszer.
A csodás alakkal megáldott sztár továbbra sem tervez igénybe venni más plasztikai beavatkozást, ő a következetesség és a tudatos életmód híve marad a jövőben is.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre