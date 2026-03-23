Dávid Petra meghökkentő vallomása: „Idegennek éreztem magam a saját testemben”

A Házasság első látásra sztárját egy erős, karizmatikus és nagy öntudattal rendelkező személynek ismerhettük meg a műsor alatt és a közösségi médiában egyaránt. Dávid Petra sem a csúcson kezdte, neki is fejlődnie kellett ahhoz, hogy elérje mostani énjét, sőt a mai napig tesz érte.

Dávid Petra sokat tett a változásért – Fotó: mw archív

Dávid Petra sokat küzdött az önbizalmáért

A fitneszedző bevallotta, hogy számára sem volt egyszerű mindig belenézni a tükörbe, mivel nem mindig tetszett neki, akit viszontlátott. Közösségi média oldalán vallotta be, hogy hogyan sikerült rátalálnia végül önmagára.

Voltak időszakok, amikor nem szerettem azt, akit a tükörben láttam. Amikor idegennek éreztem magam a saját testemben… és valahogy mindig hiányzott az a belső nyugalom, amit annyira kerestem

– írta.

Dávid Petra végül rálépett a változás útjára, amely nem holmi külső tényezőtől függött. „Sokáig azt hittem, majd akkor leszek rendben, ha minden megváltozik körülöttem. De az igazi változás akkor kezdődött, amikor elkezdtem máshogy nézni magamra és tenni magamért.”

Hozzátette, hogy tudja nagyon jól, hogy ma sem tökéletes, de már nem is ez a célja, nem is a tökéletességet keresi.