Könnyek között vallott Galambos Lajos: élete egyik legfontosabb díját vehette át Zámbó Jimmy emlékére

Zámbó Jimmy halála óta a családja többek között a Jimmy-gálával próbál méltó módon tisztelegni a kivételes hangú énekes emléke és munkássága előtt. A gálaesten fellépnek a Király zenész barátai és olyan előadók is, akik napjainkban merítenek ihletet Jimmy dalaiból. Köztük van Galambos Lajos, aki a 25 év Jimmy nélkül elnevezésű jubileumi gálakoncerten egy különleges elismerést vehetett át.

Galambos Lajos Zámbó Jimmy jóbarátja volt, ezért is kapta meg a díjat az emlékesten (Fotó: Mediaworks)

Most szombaton, a 25 év Jimmy nélkül elnevezésű jubileumi gálakoncerten Galambos Lajos egy különleges elismerést vehetett át, amellyel a Zámbó család megköszönte a művész évtizedes barátságát és hűségét.

A nagyszabású eseménynek 2026. március 28-án, szombaton a Csepeli Munkásotthon Művelődési Ház, ismertebb nevén a Csepel Színház adott otthont, amely helyszín szimbolikus jelentőséggel bír a Király rajongói számára. Lajcsi, akit mély barátság fűzött az énekeshez, elérzékenyülve beszélt arról, mit jelent számára, hogy a család döntése alapján idén ő részesült a rangos emlékdíjban.

Ez egy nagyon nagy dolog. Nagyon tisztelem a családot, akik így továbbviszik egy művész barátunk szellemi hagyatékát. Le a kalappal előttük, hiszen a saját erejükből őrzik egy ekkora legenda emlékét!

– fogalmazott az előadóművész lapunknak.

25 éve hunyt el Zámbó Jimmy (Fotó: Máté Krisztián / Metropol)

Jimmy produkcióját 400 000-rel többen nézték

A díj apropóján Lajcsi felidézte karrierjük egyik legmeghatározóbb közös pillanatát is, a Dáridó azon adását, amely a mai napig nézettségi rekordot tart. Abban a bizonyos műsorban Zámbó Jimmy magyar nótát énekelt a feleségének, amivel akkor hihetetlen mennyiségű, 3 300 000 nézőt szegezett a képernyők elé.

Csak egy ellenpontként: amikor a világsztár Demis Roussost hívtuk meg, annak az adásnak a nézettsége meg sem közelítette ezt. Jimmy produkcióját 400 000-rel többen nézték. Magyarországon a nézők a saját művészeikre a legbüszkébbek

– emlékezett vissza Galambos Lajos.