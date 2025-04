"Ennek az egész sz*rnak ez az ára" - először szólalt meg szabadlábon Galambos Lajos

Az utóbbi években az egész ország kíváncsian figyelte Galambos Lajos, azaz Lagzi Lajcsi életét. A legendás zenész élete nagyon keserű fordulatot vett, és sok rossz dolog történt vele. 2023 áprilisában attól volt hangos a sajtó, hogy bevonult a börtönbe, és kezdetét vette élete legnehezebb időszaka. Szabadulása óta a Borsnak szólalt meg először, és elmesélte, hogy miképpen érezte magát.

Saját birtokán mesélt a múltjáról a Borsnak Galambos Lajos (Fotó: Böszörményi Lilla / Bors)

„A lelkem mindig szabad volt…” – kezdte a beszélgetést meggyőződéssel Galambos Lajos.

Ha tudtam volna tíz évvel ezelőtt, hogy ennek az egész sz*rnak ez az ára, akkor inkább azt mondtam volna, hogy OK, megyek!

Egyszerűbb lett volna, de nem is sejtettem, hogy ez lesz. Annyit tudok mondani, hogy még csak nem is ismerem ezt, akit állítólag megvesztegettem” – mondta a Bors videóinterjújában az ország trombitása.

Arról is mesélt a Borsnak, hogy fia, István éppen a jogi egyetemen tanul, ahol utolsó éves hallgató.

Megbékélt a sorsával Lajcsi

Bár az, ami Lagzi Lajcsival történt, a legedzettebb embereket is megviselte volna, ő mégis kész lezárni a múltat, és többé nem fog rágódni.

Most teljesen jól vagyok. Nem vagyok sértett. Jó a lelkem, megvagyok és elfogadtam ezt a helyzetet. Nem vagyok egy ma született bárány.

Annyi minden apróságot csináltam az életben, annyi mindenért megbüntethettek, vagy elmarasztalhattak volna. Csak ezért nem…”

– fogalmazott Lajcsi.

Azt is elárulta, hogy kész lecserélni a fényűző életét egy szerényebb életre. Ehhez hozzátartozik az is, hogy elkezd azon gondolkodni, hogy mik azok, amikre valóban szüksége van, és mikre nincs. Állítása szerint nagyon bosszantó, rengeteg felesleges holmit halmozott fel a birtokán, de könnyített a lelkén azzal, hogy már eddig is rengeteg mindent adományozott el névtelenül. De elárverezi a korábban nagy becsben tartott Salvador Dali festményét is, amit ma már szintén felesleges fényűzésnek tart.

„Én azt mondom, hogy úgy éltem és élek, mint egy külföldi, jól menő orvos, vagy állatorvos. Az, hogy a rendszerváltás kapcsán ott volt az eszem és be tudtam vásárolni…

Mindenkinek adott volt a lehetőség. Én az ingatlanban hittem és mint zenész, a megtakarításaimat ingatlanba fektettem és most is abba fektetem

– mesélt Lajcsi.