A legtöbb pletyka Galambos Lajost említi, aki most a Borsnak elárulta, hogy lenne-e a következő úriember, akinek a szívéért harcba szállnak majd a kiválasztott hölgyek. Ő lehet Stohl András után a következő Nagy Ő?

Galambos Lajos lehet a következő Nagy Ő? Fotó: Böszörményi Lilla / Metropol

Vajon ő lesz? Galambos Lajos neve egyre gyakrabban kerül szóba a Nagy Ő kapcsán

A műsor hazai indulása óta hatalmas sikert arat. A legutóbbi széria is nézettségi rekordokat döntögetett, hiszen a fél ország azon izgult, hogy Stohl András kivel bonyolódik majd közelebbi viszonyba, és kik mennek haza rózsa nélkül, és természetesen a Nagy Ő nélkül. Az évad véget ért, és a színész Kiss Krisztával az oldalán hagyta el a műsort. A jelek szerint pedig kapcsolatuk a forgatás végeztével sem futott zátonyra.

Azonban ahogy véget ért a stáblista, a rajongók már a következő Nagy Ő kilétén kezdtek el gondolkozni. A találgatások középpontjában pedig Galambos Lajos áll. De mit szól mindehhez a híres előadóművész?

„Velem is szembejött néhány poszt és komment, melyben arról értekeznek A Nagy Ő rajongói, hogy szerintük én lehetnék a következő címszereplő."

Senki lelkesedését nem szívesen töröm le, de ez valóban puszta találgatás, sőt, fikció

- mondta Galambos Lajos.

„Egyébként hellyel-közzel követtem az évadokat és azt sem állítom, hogy nem találtam szórakoztatónak a formátumot, de…" - kezdte Galambos Lajos, aki ezután elárulta, hogy nem tartja magát tökéletes választásnak a műsor következő szériájába.

Az az igazság, hogy A Nagy Ő nem az én műfajom. Azt hiszem, nem esne jól azt látnom, ahogy hölgyek sokasága verseng a kegyeimért. Nem lenne lelkem elküldeni olyan hölgyeket, akik azért érkeznek, hogy elrabolják a szívemet és a maguk módján mindent meg is tesznek ezért. Egyébként nem tartom magam egy könnyen zavarba hozható fickónak, de azt hiszem, bele is pirulnék egy értem folyó szimultán cicaharcba. Ugyanakkor valamilyen más koncepción alapuló, de hölgyszereplőkkel tarkított műsor még vonzó lehet számomra

- mondta az ország trombitása.