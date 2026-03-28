Észveszejtő képet osztott meg David Beckham, újra megmutatta vonzerejét

A rajongók egyszerűen megőrülnek David Beckham legújabb fotójáért. A sármos világsztár egy igazán dögös képet osztott meg Instagram-oldalán, amelyen közelről is megcsodálhatók ikonikus tetoválásai.

Az internetezők imádják David Beckham sármját és tetoválásait Fotó: AFP

David Beckham egy képpel lehengerelte a rajongóit

A lovaggá ütött legenda kezeit és nyakát is tetoválások borítják, ami csak még ellenállhatatlanabbá teszi a megjelenését. Beckham 50 évesen is elképesztő formában van, és továbbra is nők millióinak szívét dobogtatja meg világszerte.

A képen rövidre vágott hajjal, elegáns fehér ingben és kék zakóban pózol, a laza sárm és a kifinomult stílus tökéletes kombinációját hozva. Nem csoda, hogy a kommentelők szerint még mindig ő az egyik legvonzóbb férfi a világon!

A poszt alatt felesége, Victoria Beckham egyszerű szívekkel kommentelt, ám a rajongók jóval bőkezűbben fejezték ki csodálatukat. Egy lelkes követő például azt írta, hogy Beckham még egy papírzacskóban is remekül nézne ki.

Percek alatt elárasztották a kommentszekciót a szívek, bókok és rajongói dicséretek, bizonyítva, hogy a 50 éves labdarúgó még mindig elképesztő vonzerővel bír.