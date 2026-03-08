RETRO RÁDIÓ

Váratlan vallomás a Séfek Séfében és Bochkor intim tetoválást akart látni – A hét legőrültebb sztorijai

Szerelmes séf, pikáns rádiós pillanat és egy titkos tetoválás is felborzolta a kedélyeket a héten. A bulvárvilágot azonban az rázta meg leginkább, amikor kiderült: elhunyt a Dallas egykori sztárja.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.08. 18:20
A bulvárvilág ezen a héten is tartogatott érdekességket, és egy szomorú búcsút: volt itt gyász, szerelmi vallomás, családi titok és egy egészen pikáns rádiós pillanat is. A hét legnagyobb visszhangját azonban egy szomorú hír váltotta ki: elhunyt a Dallas egykori szereplője, amely sok rajongót megrendített. Összegyűjtöttük, melyik öt cikk érdekelte leginkább az olvasókat az elmúlt napokban.

Annabel Schofield, a Dallas ikonikus szereplője 62 éves korábban elhunyt.
A Dallas egykori szereplője, Annabel Schofield 62 éves korában hunyt el (Fotó: Pexels)

A Dallas legendás sztárja meghalt

A hét legolvasottabb híre egy szomorú veszteség volt. 62 éves korában elhunyt Annabel Schofield modell és színésznő, akit sokan a legendás Dallas sorozatból ismertek. A walesi születésű sztár a nyolcvanas években modellként futott be, többek között a Vogue címlapján is szerepelt, majd Los Angelesben próbált szerencsét a színészetben. A Dallas 11. évadában Laurel Ellis karakterét alakította, J.R. Ewing oldalán.

Schofield hosszú ideje agydaganattal küzdött, állapotáról egy adománygyűjtő oldalon osztott meg híreket a rajongókkal. Halálhíre sokakat megrázott, a rajongók világszerte búcsúznak tőle.

Séfek Séfe Lukasz
A Séfek Séfe Lukasza szerelmes lett a műsor forgatásán (Fotó: TV2)

„Szerelmes lettem!” – Váratlan vallomás a Séfek Séfében

A Séfek Séfe egyik legszórakoztatóbb pillanata is felkerült a toplistára. A fekete csapat kabalája, Lukasz ugyanis váratlanul szerelmet vallott, ráadásul egyszerre több embernek. Amikor a konyhába cheerleaderek érkeztek egy pomponbemutatóval, a versenyző teljesen elolvadt. „Szerelmes lettem mindegyikbe” – jelentette ki nevetve, majd még telefonszámot is kért tőlük. A jelenet a többi versenyzőt is megnevettette, de a főzés persze nem állt meg, hiszen a versenyben nincs romantikus szünet.

293A5238
Soltész Rezső unokája dérült kisfiú (Fotó: Mediaworks)

Megható vallomás: Soltész Rezső családjáról mesélt

Ritkán beszél a magánéletéről Soltész Rezső, most azonban kivételt tett. Az énekes elárulta, hogy mindig tudatosan óvta családját a nyilvánosságtól. A legendás előadó arról is beszélt, hogy karrierje miatt sok időt töltött távol otthonról, ami miatt néha lelkiismeret-furdalást érez. Ma már nagypapaként igyekszik bepótolni az időt, különösen a kisebb unokájával, aki sérült kisfiú.

A kisebb unokám sérült kisfiú, ezért fokozatosabban figyelünk rá, viszont nagyon helyes gyerek és sok közös programot is csinálunk. A másik unokám Luxemburgból nemrég jött haza és egy olyan kapcsolata van, amiben minden rendben van és új ajtót nyitott neki. Ennek nagyon örülök, hálás vagyok, hogy ilyen családom van.

20250821 1006-at
Risztov Éva intim tetoválásáról szólt minden a héten (Fotó: Mediaworks)

Bochkor élő adásban akarta látni a titkos tetoválást

Risztov Éva új tagként csatlakozott a Retro Rádió reggeli műsorához, és már az első napokban sikerült emlékezetes pillanatokat szereznie. Az olimpiai bajnok elárulta, hogy motivációként magára tetováltatta az olimpiai öt karikát – méghozzá egy elég rejtett helyre. Bochkor Gábor természetesen azonnal kíváncsi lett rá, és élő adásban kérte, mutassa meg. Risztov azonban humorral hárította a dolgot: elmondta, édesanyjának megígérte, hogy legalább öt napig biztosan nem vetkőzik le a stúdióban.

SZL_0195
Szandi férjének új szerelme lett: egy 1974-es Gibson gitár (Fotó: Szabolcs László)

Szandi férje új kincset szerzett

Bogdán Csaba zenész a közösségi oldalán mutatta meg legújabb szerzeményét: egy 1974-es Gibson gitárt, amely különleges emlékeket idéz fel számára. Elárulta, hogy pályafutását is egy hasonló hangszerrel kezdte, amely sajnos egy turné során tönkrement. Most azonban sikerült beszereznie egy gyűjtői darabot, amelyet már a közelgő Solaris koncerten is használni fog.

 

