Váratlan vallomás a Séfek Séfében és Bochkor intim tetoválást akart látni – A hét legőrültebb sztorijai

A bulvárvilág ezen a héten is tartogatott érdekességket, és egy szomorú búcsút: volt itt gyász, szerelmi vallomás, családi titok és egy egészen pikáns rádiós pillanat is. A hét legnagyobb visszhangját azonban egy szomorú hír váltotta ki: elhunyt a Dallas egykori szereplője, amely sok rajongót megrendített. Összegyűjtöttük, melyik öt cikk érdekelte leginkább az olvasókat az elmúlt napokban.

A Dallas egykori szereplője, Annabel Schofield 62 éves korában hunyt el (Fotó: Pexels)

A Dallas legendás sztárja meghalt

A hét legolvasottabb híre egy szomorú veszteség volt. 62 éves korában elhunyt Annabel Schofield modell és színésznő, akit sokan a legendás Dallas sorozatból ismertek. A walesi születésű sztár a nyolcvanas években modellként futott be, többek között a Vogue címlapján is szerepelt, majd Los Angelesben próbált szerencsét a színészetben. A Dallas 11. évadában Laurel Ellis karakterét alakította, J.R. Ewing oldalán.

Schofield hosszú ideje agydaganattal küzdött, állapotáról egy adománygyűjtő oldalon osztott meg híreket a rajongókkal. Halálhíre sokakat megrázott, a rajongók világszerte búcsúznak tőle.

A Séfek Séfe Lukasza szerelmes lett a műsor forgatásán (Fotó: TV2)

„Szerelmes lettem!” – Váratlan vallomás a Séfek Séfében

A Séfek Séfe egyik legszórakoztatóbb pillanata is felkerült a toplistára. A fekete csapat kabalája, Lukasz ugyanis váratlanul szerelmet vallott, ráadásul egyszerre több embernek. Amikor a konyhába cheerleaderek érkeztek egy pomponbemutatóval, a versenyző teljesen elolvadt. „Szerelmes lettem mindegyikbe” – jelentette ki nevetve, majd még telefonszámot is kért tőlük. A jelenet a többi versenyzőt is megnevettette, de a főzés persze nem állt meg, hiszen a versenyben nincs romantikus szünet.

Soltész Rezső unokája dérült kisfiú (Fotó: Mediaworks)

Megható vallomás: Soltész Rezső családjáról mesélt

Ritkán beszél a magánéletéről Soltész Rezső, most azonban kivételt tett. Az énekes elárulta, hogy mindig tudatosan óvta családját a nyilvánosságtól. A legendás előadó arról is beszélt, hogy karrierje miatt sok időt töltött távol otthonról, ami miatt néha lelkiismeret-furdalást érez. Ma már nagypapaként igyekszik bepótolni az időt, különösen a kisebb unokájával, aki sérült kisfiú.