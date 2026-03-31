A mi történetünk: Egy falu, amely együtt lélegzik – betekintés Császártöltés mindennapjaiba
Egy közösség ereje nemcsak az épületekben, hanem az emberek közötti kapcsolatokban is mérhető. A mi történetünk kedd esti epizódja egy olyan polgármestert mutat be, aki nap mint nap ezért dolgozik.
Egy alig kétezer fős település élete sokkal izgalmasabb, mint amit elsőre láthat az ember. A mi történetünk keddi epizódjában személyes történeteken mutatják meg Császártöltés szeretni valóan őszinte arcát a TV2-n.
A mi történetünk mindenkinek szól
A különleges A mi történetünk 2. epizódja Takácsné Stalter Judit polgármester sztorijával folytatódik márcisu 31-én este a TV2 műsorán futó docu-realityben. Ebből a részből kiderül, miként formálódhat egy település valódi közösséggé. A polgármester számára a munkája nem csupán feladat, hanem nagybetűs Hivatás. Azt mondja, egy jó vezető együtt él és együtt lélegzik a faluval: jelen van, figyel, meghallgat és kapcsolatot tart az emberekkel. A dolgos hétköznapjai pedig pontosan ezt tükrözik – kerékpárral teker dolgozni, így az útja során lehetősége nyílik beszélgetni az emberekkel, szinte minden sarkon meg is állítják egy-egy szóra. Ezekben a beszélgetésekben pedig mindenki egyaránt fontos, akár az iskola igazgató, vagy a falu háziorvosa, netán egy ott élő családról valamelyik tagja is az, aki pár kedves mondatot szeretne váltani a polgármesterrel. Takácsné Stalter Judit számára pedig ezek a pillanatok, találkozások adják a hivatása lényegét.
Fontos küldetés: maradjanak a fiatalok a településen
Judit elárulja: családja elsők között települt le Császártöltésen, így neki a múlt tisztelete és a jövő építése egyaránt fontos. Vallja, hogy a fejlődés nem csupán a környezet megszépítését jelenti, hanem lehetőségeket is teremt. Márpedig számos változás történt, amire büszke lehet Császártöltés: megújult az orvosi rendelő, az óvoda, az iskola, a könyvtár és a tájház, valamint új piactér és kerékpárút is épült.
Fontos küldetés, hogy a fiatalok maradjanak a településen. S hogy mi kell ehhez? A polgármester úgy véli: ha ugyanazokat a lehetőségeket biztosítják számukra, mint egy városban, akkor nem érzik szükségét a fiatalok, hogy elhagyják a szülőfalujukat. S hogy ez működik-e? Nos, egyre több olyan család érkezik, melynek nincs korábbi kötődése a településhez, mégis Császártöltésen talál otthonra.
„Az idő próbára tesz, de az emberek egymásba kapaszkodva erősebbek”
A közösségi élet kulcsfontosságú – vallja Judit, ak éppen ezért igyekszik mindenkit bevonni a falu életébe, akár felújításokról vagy éppen rendezvényekről van szó. Kiderült: a liget megújításának terve például újabb alkalmat teremt arra, hogy az itt élők együtt dolgozzanak egy közös célért.
A több mint százéves falvak megtanulták, hogy az idő próbára tesz, de az emberek egymásba kapaszkodva erősebbek. Az igazi tartást nem a föld adja, hanem azok, akik rajta élnek
– idézi a Bors a polgármestert, aki a munkájában és a magánéletében egyaránt hű ehhez a szemléletéhez. Az epizód finoman mutatja meg: egy falu valódi ereje nem a méretében, hanem az összetartásában rejlik. Császártöltés példája tökéletesen bizonyítja mindezt.
