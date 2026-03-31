A mi történetünk: Egy falu, amely együtt lélegzik – betekintés Császártöltés mindennapjaiba

Egy alig kétezer fős település élete sokkal izgalmasabb, mint amit elsőre láthat az ember. A mi történetünk keddi epizódjában személyes történeteken mutatják meg Császártöltés szeretni valóan őszinte arcát a TV2-n.

A mi történetünk mindenkinek szól

A különleges A mi történetünk 2. epizódja Takácsné Stalter Judit polgármester sztorijával folytatódik márcisu 31-én este a TV2 műsorán futó docu-realityben. Ebből a részből kiderül, miként formálódhat egy település valódi közösséggé. A polgármester számára a munkája nem csupán feladat, hanem nagybetűs Hivatás. Azt mondja, egy jó vezető együtt él és együtt lélegzik a faluval: jelen van, figyel, meghallgat és kapcsolatot tart az emberekkel. A dolgos hétköznapjai pedig pontosan ezt tükrözik – kerékpárral teker dolgozni, így az útja során lehetősége nyílik beszélgetni az emberekkel, szinte minden sarkon meg is állítják egy-egy szóra. Ezekben a beszélgetésekben pedig mindenki egyaránt fontos, akár az iskola igazgató, vagy a falu háziorvosa, netán egy ott élő családról valamelyik tagja is az, aki pár kedves mondatot szeretne váltani a polgármesterrel. Takácsné Stalter Judit számára pedig ezek a pillanatok, találkozások adják a hivatása lényegét.

Fontos küldetés: maradjanak a fiatalok a településen

Judit elárulja: családja elsők között települt le Császártöltésen, így neki a múlt tisztelete és a jövő építése egyaránt fontos. Vallja, hogy a fejlődés nem csupán a környezet megszépítését jelenti, hanem lehetőségeket is teremt. Márpedig számos változás történt, amire büszke lehet Császártöltés: megújult az orvosi rendelő, az óvoda, az iskola, a könyvtár és a tájház, valamint új piactér és kerékpárút is épült.

Fontos küldetés, hogy a fiatalok maradjanak a településen. S hogy mi kell ehhez? A polgármester úgy véli: ha ugyanazokat a lehetőségeket biztosítják számukra, mint egy városban, akkor nem érzik szükségét a fiatalok, hogy elhagyják a szülőfalujukat. S hogy ez működik-e? Nos, egyre több olyan család érkezik, melynek nincs korábbi kötődése a településhez, mégis Császártöltésen talál otthonra.