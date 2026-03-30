Ma este elindul A mi történetünk: soha nem látott műsorral jelentkezik a TV2

Március 30-án új műsorral jelentkezik a TV2: átlagos emberek valós történetein keresztül mesél az élet legfontosabb értékeikről. A mi történetünk megrázó és felemelő emberi sorsokat mutat be.

A különleges doku-reality hétköznapi emberek életén keresztül mutatja be azokat az értékeket, amelyek összekötnek minket, magyarokat. Megrázó életutak, sorsdöntő helyzetek és példaértékű közösségek kerülnek reflektorfénybe, miközben a szereplők saját történeteiket őszintén tárják a TV2 nézői elé.

Az első adásban Sipos Mihály önfenntartó gazda és Kecskés Evelin mutatkozik be, akik a reggeli Mokka vendégei voltak, ahol betekintést engedtek életük kulisszái mögé.

Kecskés Evelin története rendkívül inspiráló. A pedagógus mélyszegénységből indulva, családi támogatással és ösztöndíj segítségével jutott el odáig, hogy ma már két diplomával a kezében tanít és segíti a fiatalokat.

Munkásságot, szakmai életutat, az én esetemben családi életutat is bemutat a dokumentumfilm, ami a komplexitásra törekedett. Egy nehéz gyerekkorról beszélünk az én esetemben, nagyon korán eldöntött céllal. A cél mellett kitartással, annak elérésével és annak tovább adásával

- mondta a Mokkában. A hivatás iránti elköteleződése korán megszületett benne:

Volt egy kulcsszó számomra: tanárként szeretnék majd dolgozni. Az első tanítónénim volt kulcsfontosságú ebben, miatta döntöttem el, hogy tanítani szeretnék. Sok hátrányos helyzetűvel tanultam együtt az iskolában és az a szeretet, amivel ő hozzánk állt, óriási hatással volt rám.

Evelin ma már nemcsak tanít, hanem aktívan részt vesz a roma gyermekek tehetséggondozásában is, és motiválja őket a tanulásra.

Oláh Gergő segítő kezet nyújt a nehéz sorsú embereknek

Kecskés Evelin munkáját Oláh Gergő énekes segíti majd, aki a fiatalok figyelmét felhívja a közösségi élmények erejére:

Meglátogatott minket Oláh Gergő is, meglepett minket egy motivációs előadással. Jó hangulatú közös zenéléssel és táncolással zárult az esemény.

Sipos Mihály egészen más úton jutott el oda, ahol ma tart. Az egyetemi katedrát hagyta maga mögött, hogy családjával együtt egy önellátó életformát alakítson ki:

Élelmiszer önellátó gazdálkodást kezdtünk el. Az Agrártudományi egyetem katedrájáról érkeztem meg a vasvillám mellé. Kialakítottuk, hogy hogyan lehet mindent megtermelni, amit fogyasztunk, és egy országos mozgalommá nőtte ki magát ez az egész

- mondta.