Évértékelő és szerelem a Várkert Bazárban - Fotók
Sokan a párjukkal érkeztek Orbán Viktor beszédére.
Február 14-én a budapesti Várkert Bazár adott otthont az idei évértékelőnek, amelyet a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület szervezett. Idén különleges egybeesés tette még emlékezetesebbé az eseményt, ugyanis a házasság hetének a szombati napján, Valentin-napon tartották meg a rendezvényt. Az évértékelő így nemcsak a politikai eredmények és a jövő tervezett lépéseinek számadásáról szólt, hanem a szeretet és az összetartás ünnepének is megadta a hangulatát.
Pataky Attila és Oláh Gergő is elhozta a feleségét az évértékelőre
A Várkert Bazár impozáns termeiben már a korai órákban izgatott volt a hangulat, a meghívottak egymással beszélgettek, köszöntötték egymást, és örömmel várták a miniszterelnök beszédét. A hírességek és közéleti személyiségek közül nem hiányoztak a legismertebb házaspárok sem: Tápai Szabina és Kucsera Gábor, valamint Zoltán Erika és Robby D. is kéz a kézben jelentek meg. De Oláh Gergő, Young G Béci és Pataky Attila is a feleségükkel érkeztek meg. A politikusok közül is többen a házaspárjuk társaságában jelentek meg, a közönség soraiból kiszúrhattuk Szijjártó Pétert és Gulyás Gergelyt a feleségük társaságában. A jelenlétük különösen emelte az esemény fényét, hiszen a politikai és közéleti jelentőség mellett a személyes összetartás, a családi értékek is reflektorfénybe kerültek.
Ahogy közeledett Orbán Viktor beszéde, egyre feszültebb lett a figyelem. A miniszterelnök megszólalása pontos és összeszedett volt: világosan beszélt az elmúlt év eredményeiről, a társadalmi és gazdasági célokról, valamint a jövőbeli tervekről. A hallgatóság számos ponton megtapsolta, jelezve, hogy egyetértenek az üzenettel, és értékelik a kormányzati munkát.
Ünnepélyes hangulat a 2026-os évértékelőn
A rendezvényen a beszéd és a hivatalos program mellett a vendégek lehetőséget kaptak személyes találkozásra is, ami tovább fokozta a családias, ugyanakkor ünnepélyes légkört. A meghívottak között rengeteg fiatal és idősebb generáció képviselői is jelen voltak, így a politikai, kulturális és sportélet kiemelt szereplői egyaránt együtt ünnepelhették a közös sikereket és tervezhették a jövőt.
Az évértékelő végén a vendégek és a közönség együtt tapsoltak, és sokan úgy távoztak, hogy az esemény egyszerre volt informatív, inspiráló és szívmelengető. A hangulatot nemcsak Orbán Viktor beszéde, hanem a jelenlévő közszereplők, a házaspárok példája és a rendezvény megszervezésének eleganciája is emelte. Az évértékelő így méltó módon zárta a házasság hetét és a Valentin-napot, egyaránt hangsúlyozva a közösség, a szeretet és az összetartás fontosságát Magyarországon.
