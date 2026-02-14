Évértékelő és szerelem a Várkert Bazárban - Fotók

Február 14-én a budapesti Várkert Bazár adott otthont az idei évértékelőnek, amelyet a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület szervezett. Idén különleges egybeesés tette még emlékezetesebbé az eseményt, ugyanis a házasság hetének a szombati napján, Valentin-napon tartották meg a rendezvényt. Az évértékelő így nemcsak a politikai eredmények és a jövő tervezett lépéseinek számadásáról szólt, hanem a szeretet és az összetartás ünnepének is megadta a hangulatát.

Fotó: MW

Pataky Attila és Oláh Gergő is elhozta a feleségét az évértékelőre

A Várkert Bazár impozáns termeiben már a korai órákban izgatott volt a hangulat, a meghívottak egymással beszélgettek, köszöntötték egymást, és örömmel várták a miniszterelnök beszédét. A hírességek és közéleti személyiségek közül nem hiányoztak a legismertebb házaspárok sem: Tápai Szabina és Kucsera Gábor, valamint Zoltán Erika és Robby D. is kéz a kézben jelentek meg. De Oláh Gergő, Young G Béci és Pataky Attila is a feleségükkel érkeztek meg. A politikusok közül is többen a házaspárjuk társaságában jelentek meg, a közönség soraiból kiszúrhattuk Szijjártó Pétert és Gulyás Gergelyt a feleségük társaságában. A jelenlétük különösen emelte az esemény fényét, hiszen a politikai és közéleti jelentőség mellett a személyes összetartás, a családi értékek is reflektorfénybe kerültek.

Ahogy közeledett Orbán Viktor beszéde, egyre feszültebb lett a figyelem. A miniszterelnök megszólalása pontos és összeszedett volt: világosan beszélt az elmúlt év eredményeiről, a társadalmi és gazdasági célokról, valamint a jövőbeli tervekről. A hallgatóság számos ponton megtapsolta, jelezve, hogy egyetértenek az üzenettel, és értékelik a kormányzati munkát.

Fotó: MW

Ünnepélyes hangulat a 2026-os évértékelőn

A rendezvényen a beszéd és a hivatalos program mellett a vendégek lehetőséget kaptak személyes találkozásra is, ami tovább fokozta a családias, ugyanakkor ünnepélyes légkört. A meghívottak között rengeteg fiatal és idősebb generáció képviselői is jelen voltak, így a politikai, kulturális és sportélet kiemelt szereplői egyaránt együtt ünnepelhették a közös sikereket és tervezhették a jövőt.