Pataky Attila üzent a választóknak: „Hallgassanak a szívükre”
Orbán Viktor beszéde előtt a műsorban hírességek is felszólalnak.
A miniszterelnök 27 évvel ezelőtt kezdte, majd honosította meg Magyarországon az évértékelő beszéd műfaját, először 1999 februárjában tartott ilyen átfogó előadást a Vigadóban.
Orbán Viktor beszéde előtt a műsorban felszólalt Pataky Attila is, aki elárulta, szerinte mi alapján kellene az embereknek választaniuk majd Április 12-én.
Hát én azt mondom, ne változtassunk rajta: hallgassanak a szívükre, de az eszükre is érdemes apellálnom. Én azt hiszem, hogy a szeretet oldalára álljanak. A szeretet az egyetlen valóság, a többi az az illúzió. S nagyon vigyázzunk rá, mert szeretet nélkül nincs élet, nincs minőség, semmi sincs. Úgyhogy: lenni vagy nem lenni, ez itt a kérdés. Én egyik dalunkat ajánlanám mindenképpen: „Győzni fogunk.”
- üzente Pataky Attila.
