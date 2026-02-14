RETRO RÁDIÓ

Pataky Attila üzent a választóknak: „Hallgassanak a szívükre”

Orbán Viktor beszéde előtt a műsorban hírességek is felszólalnak.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.14. 10:35
Módosítva: 2026.02.14. 10:36
Évértékelő 2026 pataky attila választás

A miniszterelnök 27 évvel ezelőtt kezdte, majd honosította meg Magyarországon az évértékelő beszéd műfaját, először 1999 februárjában tartott ilyen átfogó előadást a Vigadóban.

Pataky Attila az évértékelő helyszínén / Fotó: MW

Orbán Viktor beszéde előtt a műsorban felszólalt Pataky Attila is, aki elárulta, szerinte mi alapján kellene az embereknek választaniuk majd Április 12-én. 

Hát én azt mondom, ne változtassunk rajta: hallgassanak a szívükre, de az eszükre is érdemes apellálnom. Én azt hiszem, hogy a szeretet oldalára álljanak. A szeretet az egyetlen valóság, a többi az az illúzió. S nagyon vigyázzunk rá, mert szeretet nélkül nincs élet, nincs minőség, semmi sincs. Úgyhogy: lenni vagy nem lenni, ez itt a kérdés. Én egyik dalunkat ajánlanám mindenképpen: „Győzni fogunk.”

- üzente Pataky Attila. 

 

