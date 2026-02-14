RETRO RÁDIÓ

Oláh Gergő: „Ha erős a család, akkor erős az ország”

A híres énekes feleségével együtt látogatott el Orbán Viktor évértékelő beszédére.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.14. 14:30
orbán viktor Évértékelő 2026 oláh gergő

Oláh Gergő, korábbi tehetségkutató győztes énekes is részt vett Orbán Viktor miniszterelnök évértékelő beszédén. Gergő elárulta, hogy szerinte a hűséget tudja legjobban átadni a világnak, ami alatt feleségére gondolt.

Oláh Gergő a családról szólalt meg Orbán Viktor évértékelője előtt (Fotó: Mediaworks)

Oláh Gergő kiemelte a család fontosságát

Szerintem a legfontosabb üzenet, amit át tudok adni a világnak, a hűség lenne. Itt most a házasságomra és a szerelemre gondoltam, mert ebből indul ki minden. Ha vannak jó, erős családok, akkor abból jön össze egy jó és erős ország

— mondta a Borsnak az énekes.

Gergő mellett a kormány is fontosnak tartja a magyar családokat, és rengeteg támogatást nyújt a családanyáknak is. Az idei évben a magyar kormány bevezette a 40 év alatti, legalább két gyermeket nevelő édesanyák SZJA-mentességét is, illetve további családi adókedvezményeket.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu