Orbán Viktor: A 2026-os év a győzelem éve lesz! - Galéria
Ilyen volt Orbán Viktor évértékelője, íme galériánkban a legjobb pillanatok.
Sztárdömping és telt ház előtt tartotta 27. évértékelő beszédét Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő a Vártkert Bazárban az elmúlt egy év összegzése mellett elmondta, hogy mi várható a 2026-os évtől, és mi az április választás valódi tétje.
Galériában szedtük össze a legjobb pillanatokat. Íme!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre