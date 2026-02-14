RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: A 2026-os év a győzelem éve lesz! - Galéria

Ilyen volt Orbán Viktor évértékelője, íme galériánkban a legjobb pillanatok.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.14. 12:58
orbán viktor galéria Évértékelő 2026

Sztárdömping és telt ház előtt tartotta 27. évértékelő beszédét Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő a Vártkert Bazárban az elmúlt egy év összegzése mellett elmondta, hogy mi várható a 2026-os évtől, és mi az április választás valódi tétje.

Galériában szedtük össze a legjobb pillanatokat. Íme!

