Szabó Zsófi: Nagyon jó érzés, hogy ide tartozhatok

A Háborúellenes Gyűlések korábbi műsorvezetője is részt vett Orbán Viktor évértékelő beszédén. Szabó Zsófi elárulta, hogy hogyan képes feldolgozni azt a borzasztóan nagy gyűlölethullámot, amit a baloldali trolloktól kap.

Létrehozva: 2026.02.14. 15:31
Szabó Zsófi is élőben tekintette meg Orbán Viktor miniszterelnök évértékelő beszédét. A híres műsorvezető a Borsnak elárulta, hogy mi számára a legfontosabb üzenet a tavalyi évből. Ez pedig nem más, mint a béke.

Szabó Zsófi és Hajdú Péter régi jó barátokként érkeztek Orbán Viktor évértékelő beszédére (Fotó: Mediaworks)

Ez Szabó Zsófi legfontosabb üzenete

Az év legfontosabb üzenete számomra egyértelmű, és az a béke. Ez a jobboldal legfőbb üzenete, és ez az, amiért harcolunk és dolgozunk. A békét pedig lehet többféleképpen is érteni, akár Ukrajnára tekintve, akár az országon belüli gyűlöletkeltésre tekintve

— árulta el a Háborúellenes Gyűlések korábbi műsorvezetője.

A Tisza Párt megjelenésével egy olyan gyűlölethullám alakult ki az országban, mint még soha korábban. Ennek pedig Zsófi is komoly elszenvedője. 

„Én mindig is egy megosztó személyiség voltam. Voltak, akik kedveltek és voltak, akik nem. Nekem ez nem újdonság, tehát nem törtem össze a nyomás alatt, mert hogy a pozitív dolgokról is szó essen, ez a rengeteg jobboldali ember kiállt mellettem és innen is szeretném megköszönni ennek a nagyszerű közösségnek, hogy megvédtek és nagyon jó érzés, hogy ide tartozhatok” - mondta a Borsnak Szabó Zsófi.

