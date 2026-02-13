Bebe nem ünnepli a Valentin napot: Gyűlölöm ezt az egészet

Abebe Dániel, azaz Bebe sosem volt az a típus, aki divatból mondana valamit, és ez most sincs másként. A Melody Maker énekese, valamint A Dal 2026-os zsűritagja kendőzetlen őszinteséggel beszélt arról, mit gondol a Valentin-napról, a túlzásba vitt romantikáról, a munkával teli mindennapokról és arról is, mi ad számára igazi kapaszkodót a rohanás közepette.

Bebe őszintén vallott a Valentin napi őrületről (Fotó: MTI)

Bebe nem ünnepel: El is árulta, hogy miért

A Valentin-nap kapcsán Bebe egyáltalán nem kertelt: „Leginkább sehogy sem ünneplünk. Gyűlölöm ezt az egészet. Az a bajom vele, hogy kicsit olyan, mint a karácsonyi marketing: ezen a napon tessék kötelezően szeretni egymást. Én azt gondolom, hogy ezt igazából minden nap kellene tartani” – fogalmazott határozottan. Nevetve tette hozzá:

Nekem a képmutatással van problémám. Nem szeretem, és nem is tartom. Nem gondolom, hogy egyetlen napon kellene szeretni a másikat

– vallotta be.

Igazán pörgős az éve A Dal 2026 zsűritagjának

Az énekes szerint az ünnep köré egy teljesen lélektelen iparág épült, ami önmagában nem zavarja, hiszen mindenki úgy keres pénzt, ahogy akar: „Ezzel nekem nincs bajom, csak szerintem ez nem az, amire eredetileg kitalálták” – jegyezte meg őszintén. Bebe szerint a szeretet nem kampány, nem akciós termék, hanem folyamatos figyelem és jelenlét.

A mindennapjai azonban most egyáltalán nem a megállásról szólnak:

Nagyon pörgős időszakot élünk. A Dal miatt, amelyben szombat esténként zsűrizek. A Melody Makerrel is a Kongresszusi Központbeli koncertre készülünk. Edina is reggeltől estig dolgozik, úgyhogy szanaszét vagyunk

– mesélte.

Bebe párja, Mártoni Edina is rendkívül elfoglalt mostanában (Fotó: Gábor Zoltán)

Jó lenne már megpihenni...

Úgy érzi, az év szinte berobbant, és nem volt valódi átmenet 2025 és 2026 között: „Néha jó lenne megállni egy pillanatra, de ez így van jól. Hál’ Istennek van munkánk bőven” – szögezte le.

A rohanás közepette azonban a párján kívül is vannak biztos pontok: „Éppen rohanok haza a kutyáimhoz, sajnos egyikük beteg. Szerencsére a gyógyszerek segítségével kordában tudjuk tartani az epilepsziát” – mondta megkönnyebbülten. Bebe számára ők jelentik azt a csendes hátországot, akikhez mindig jó hazatérni, pláne egy ilyen pörgős időszakban...