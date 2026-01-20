PSG Ogli: Csak Magyarországon tudom elképzelni, hogy felnőjenek a gyerekeim
Az influenszer aggódva figyeli, hogy a legtöbb nyugat-európai országban már kezelhetetlen a migránshelyzet.
PSG Ogli a közösségi oldalán is felszólalt a sok rosszindulatú komment ellen, amelyeket azért kapott, mert kijelentette, hogy Magyarországon van a legnagyobb biztonság Európában. A fiatal influenszer elárulta a Borsnak, miért is gondolja azt, hogy az európai országokban félve mennek utcára az emberek.
PSG Ogli nem bír sokáig külföldön maradni
„Sokszor járok Párizsba focimeccsekre, de nem tudok két-három napnál több időt ott tölteni. Az egyik kedvenc városom a francia főváros, de utána alig várom, hogy hazaérjek. Itthon pedig mindig szívesen megyek ki az utcára, mivel hiába ismernek sokan, még sosem ért semmilyen atrocitás” – mondta a lapnak a kőgazdag fiatal.
Oglit nem csupán a francia állapotok aggasztják, szerinte a legtöbb nyugat-európai országban már kezelhetetlen a migránshelyzet.
Minden második poszt és hír külföldön arról szól, hogy megkéselték, megerőszakolták, vagy terrortámadás történt. Ilyet mikor hallunk Magyarországon? Semmikor!
– tette hozzá PSG Ogli, aki korábban a külföldre költözésen is elgondolkodott, de mára egészen másképp látja a jövőjét.
PSG Ogli Magyarországon képzeli el a jövőt
Fontosnak tartom kiemelni, hogy Magyarországon nagyon rendben van a biztonság! Barátnőmmel karácsonykor is kimentünk a vásárba, rengeteg külföldivel találkoztunk, akik azért jönnek ide, mert tudják, hogy itt nem kell félni semmitől
– tette hozzá Ogli, aki pont emiatt bátran mer kacérkodni a családalapítás gondolatával, hiszen Magyarországon a gyerekek is biztonságban nőhetnek fel.
„Ha egyszer családalapításra veszem rá magam, semmiképpen sem egy külföldi országban tervezem. Csak Magyarországon tudom elképzelni, hogy felnőjenek a gyerekeim. A tömegközlekedésre is szívesebben engedném fel őket, még ha annak nem is vagyok a híve” – nyilatkozta a Borsnak PSG Ogli.
