RETRO RÁDIÓ

PSG Ogli: Csak Magyarországon tudom elképzelni, hogy felnőjenek a gyerekeim

Az influenszer aggódva figyeli, hogy a legtöbb nyugat-európai országban már kezelhetetlen a migránshelyzet.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.20. 14:50
migránshelyzet PSG Ogli Magyarország

PSG Ogli a közösségi oldalán is felszólalt a sok rosszindulatú komment ellen, amelyeket azért kapott, mert kijelentette, hogy Magyarországon van a legnagyobb biztonság Európában. A fiatal influenszer elárulta a Borsnak, miért is gondolja azt, hogy az európai országokban félve mennek utcára az emberek.

PSg Ogli
PSG Ogli keményen kritizálta a nyugati országokat (Fotó: Ripost)

PSG Ogli nem bír sokáig külföldön maradni

„Sokszor járok Párizsba focimeccsekre, de nem tudok két-három napnál több időt ott tölteni. Az egyik kedvenc városom a francia főváros, de utána alig várom, hogy hazaérjek. Itthon pedig mindig szívesen megyek ki az utcára, mivel hiába ismernek sokan, még sosem ért semmilyen atrocitás” – mondta a lapnak a kőgazdag fiatal

Oglit nem csupán a francia állapotok aggasztják, szerinte a legtöbb nyugat-európai országban már kezelhetetlen a migránshelyzet.

Minden második poszt és hír külföldön arról szól, hogy megkéselték, megerőszakolták, vagy terrortámadás történt. Ilyet mikor hallunk Magyarországon? Semmikor!

– tette hozzá PSG Ogli, aki korábban a külföldre költözésen is elgondolkodott, de mára egészen másképp látja a jövőjét.

20230911_kogazdag fiatalok_02478_MW_bulvar_MK
PSG Ogli barátnője mellett találta meg az igazi boldogságot (Fotó: Ripost)

PSG Ogli Magyarországon képzeli el a jövőt

Fontosnak tartom kiemelni, hogy Magyarországon nagyon rendben van a biztonság! Barátnőmmel karácsonykor is kimentünk a vásárba, rengeteg külföldivel találkoztunk, akik azért jönnek ide, mert tudják, hogy itt nem kell félni semmitől

– tette hozzá Ogli, aki pont emiatt bátran mer kacérkodni a családalapítás gondolatával, hiszen Magyarországon a gyerekek is biztonságban nőhetnek fel.

„Ha egyszer családalapításra veszem rá magam, semmiképpen sem egy külföldi országban tervezem. Csak Magyarországon tudom elképzelni, hogy felnőjenek a gyerekeim. A tömegközlekedésre is szívesebben engedném fel őket, még ha annak nem is vagyok a híve” – nyilatkozta a Borsnak PSG Ogli.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu