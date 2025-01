PSG Ogli keményen visszaszólt, dagad a botrány

Nemrég nagy port kavart, hogy az Irigy Hónaljmirigy zenekarból ismert Sipos Péter egy podcast műsorban eléggé nekiment a Kőgazdag fiatalok című műsor sztárjának, PSG Oglinak, ugyanis, amikor arról volt szó, hogy kik verik ki nála a biztosítékot, akkor őt említette meg név szerint.

Itt vannak ezek a Kőbunkó Fiatalok. Én mikor először megláttam ezt az embert… Kimondom a nevét: PSG OGli. Eleve, hogy lehet valakinek ez a neve? Hogy nincs egy normális neve? Napszemüvegben ül, egy akkora kőbunkó gyökér, beszélni nem tud, szerepeltetik mindenféle műsorban: főzőműsorban, táncos műsorban, lehet, hogy a TV2 műsorvezetője lesz. Kiköttetem a tévét

– mondta Sipos Péter.

Sipos Péter / Fotó: Mate Krisztian / HOT MAGAZIN

A Bors írja, hogy a Dancing with the Sars című műsorban is szerencsét próbáló PSG Ogli ugyan nem mondta ki konkrétan az új TikTok-videójában, hogy Sipos Péternek szól a kőkemény üzenete, de valószínűleg mindenkinek egyértelmű, hogy róla lehet szó:

Barátom, van egy rossz hírem számodra, köttesd ki minél előbb azt a bizonyos tévét, mert testvéred nagyon sok tévés adásban benne lesz még, úgyhogy ezen is idegeskedj, jó? És hogy mi a különbség kettőnk között? Az, hogy te nyilatkozgatsz rólam, én meg azt se tudom, hogy te ki vagy. Jó? És akkor szerintem ezzel most mindent elmondtam...